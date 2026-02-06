我是廣告 請繼續往下閱讀

在台灣的馬拉松賽道上，有一道獨特的風景：跑者腳下踩的不是昂貴的國際名牌跑鞋，而是一雙色彩繽紛的夾腳拖。這雙被跑友譽為「神拖」的 母子鱷魚（B&M），不僅跑出了台灣，更跑出了屬於自己的傳奇。2026年1月3日，母子鱷魚蘆洲旗艦店正式盛大開幕，這不只是一個新據點的誕生，對於品牌總經理呂淑珍來說，這更是一場永續的「扎根」——因為蘆洲，正是母子鱷魚的總公司所在地，也是夢想發芽的「起家厝」。「母子鱷魚」到底在紅什麼？ 如果你還以為它只是下雨天去巷口買醬油穿的鞋，那你就落伍了！打破傳統對拖鞋「隨便、傷腳」的刻板印象，母子鱷魚靠著獨家研發的超輕量 EVA 材質與氣墊科技，打造出「比跑鞋更透氣、比赤足更舒適」的穿著體驗。它擁有強大的抓地力與吸震回彈效果，讓無數跑者穿著它完成 42K 全馬挑戰，更成為許多運動後的「修復神器」。從日常散步到極限運動，母子鱷魚用一雙拖鞋，定義了台灣人的腳下自由。作為品牌的靈魂人物，總經理呂淑珍看的不只是銷售數字，而是每一雙腳的感受。「我們的鞋子不用講什麼大道理，穿上去舒服，你的腳會告訴你答案。」呂淑珍堅信，好的產品必須接地氣。她帶領團隊不斷改良鞋楦，只為了更符合亞洲人寬腳板的特色；她堅持豐富的配色，因為她認為運動與生活不該只有黑白灰。對呂淑珍而言，母子鱷魚代表的是一種**「韌性」與「包容」**。就像台灣人的精神一樣，看似簡單樸實（拖鞋外型），內在卻充滿實力（跑馬拉松的機能）。她常說：「我希望這是一雙能陪你上山下海，也能陪你回家放鬆的鞋。」這份對品質的堅持與對使用者的體貼，正是品牌能從市場攤位走向國際舞台的關鍵。這次選在 2026年1 月 3 日 開幕的蘆洲旗艦店，意義非凡。新北市蘆洲，是母子鱷魚的根基所在。「蘆洲是我們的『起家厝』，我們從這裡出發，現在更要在這裡深耕。」呂淑珍感性地表示，將旗艦店設在蘆洲，除了展現品牌永續經營的決心，更是一份對在地的承諾。全新的旗艦店空間不僅寬敞明亮，更融入了社區交流的概念，希望成為在地居民與跑友們的「客廳」。無論你是為了備戰下一場馬拉松，還是單純想找一雙「久站不累」的工作鞋，回到蘆洲旗艦店，就像回到家一樣親切。母子鱷魚邀請所有舊雨新知，一起來蘆洲走走，感受這份源自台灣在地、最腳踏實地的舒適與熱情。開幕盛事：盛大開幕，熱烈營運中！體驗重點： 全系列馬拉松y拖、人體工學紓壓鞋款、最齊全色系展示。地址： 新北市蘆洲區中山一路73號營業時間： 上午11:00 - 下午9:00