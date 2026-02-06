我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（6）日宣佈不副署《國軍老舊眷村改建條例》修法，強調這對老舊眷村改建基金財務造成負擔，更嚴重侵犯行政院依照《憲法》形成施政計畫。對此總統府表示，總統賴清德同時函達五院院長。總統府發言人郭雅慧表示，公文送行政院後，經院長卓榮泰今日加註意見，為捍衛《憲法》平等原則及權力分立原則，基於行政院長副署權，決定不予副署，總統賴清德同時函達五院院長。郭雅慧說明，行政院長卓榮泰加註意見為「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。其明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本 人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修正條文不予副署」。郭雅慧補充，立法院係在今年1月16日三讀通過修正國軍老舊眷村改建條例，1月28日咨請總統公布。