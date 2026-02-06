我是廣告 請繼續往下閱讀

出門買飲料撿到「無耳小狗」！好心人急著出手拯救

▲經過獸醫檢查，狗狗身體非常健康，只有輕微貧血，估計只出生不到1個月。（圖／翻攝搜狐）

無耳小狗養4個月越長越神奇！耳朵變化4次、飼主讚撿到寶

▲狗狗在4個月內耳朵就變化了超過4次以上，有時變得十分搞笑又滑稽。（圖／翻攝搜狐）

大陸有位好心人在去年11月底撿到一隻流浪狗，這隻狗狗出生不到1個月，耳朵、身體都還沒發育完整，尤其是耳朵又小又扁，遠看還以為是隻無耳小狗，好在經過獸醫檢查沒有大礙。但飼主笑說，狗狗只養4個月，耳朵就變化了高達4次以上，相當有趣，也大讚根本撿到寶，非常期待狗狗未來的模樣。大陸一名女網友「李六只」在小紅書分享收養浪犬的奇遇記，表示在去年11月開車出門買飲料，回家路上意外發現一隻迷路的小狗，這隻狗狗在車水馬龍的大街上亂竄，當下她趕緊下車把狗狗抱進車內，最後還好心帶著狗狗去看獸醫。經過獸醫檢查，狗狗身體非常健康，只有輕微貧血，估算小狗只出生不到1個月，考量當地近期天氣寒流，網友決定將狗狗帶回家，從此這隻可愛幼犬就正式成為家裡的一員。飼主坦言，雖然不清楚狗狗的品種，但其顏值極高，加上一身獨特的棕色毛髮，可愛程度破表。值得一提的是，狗狗隨著日子不斷長大，變化最奇特的就是牠的耳朵，當初原本看起來像是沒有耳朵，但隨著身體長大，狗狗又小又扁的耳朵慢慢往中間靠攏，有時還會出現左右歪斜的變化。飼主透露，狗狗在4個月內耳朵就進化了超過4次以上，經常變得十分搞笑又滑稽。飼主表示，雖然目前還不理解狗狗的品種，卻認為自己撿到寶，相信未來狗狗徹底長大後，一定會變身成一隻帥氣的汪星人，相當期待牠長大後的模樣。