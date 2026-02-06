我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣出示協議內容，指黨中央要求不可公布調查時間等相關事項。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.02.06）

藍營台中市長提名陷「姐弟之爭」，國民黨中央黨部今天下午突然發出新聞稿，指經充分溝通與說明後，楊瓊瓔與江啟臣都簽署協議，同意3月底前最後一週完成民調作業。但江啟臣不滿協議內容只他自己在遵守，晚間發出措辭嚴厲的聲明，指關於黨中央與楊瓊瓔新聞稿的內容，從沒人向他確認過，「更無所謂共識」！他認為擅自對外公開民調時間，將受到外力介入、導致結果失真，要求黨中央立即對外說明並澄清。國民黨中央黨部今（6）日下午突然發出新聞稿，指有關台中市長提名，經充分溝通與說明後，2位有意參選同志皆簽署協議，雙方同意在3月底前最後一週完成民調作業。新聞稿指出，根據協議事項，未來將由中央提名協調小組邀集2位同志，挑3家民調機構與執行民調檔期，擬於3月25日至3月31日完成民意調查作業。根據協議內容，未來提名將以民調結果為依據，雙方都同意不對外公布民調執行時間、機構等相關事項，並依照「政黨對比」佔85％、「黨內互比」佔15％的總和計算，但結果數據不會對外公布，只公布最後勝出者。楊瓊瓔陣營也火速發出新聞稿，指雙方對於「團結一心」已有共識，經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選。說法與黨中央相同。但江啟臣晚間在臉書發出「嚴正聲明」，指自己第一時間收到中央提名協調小組的協議事項，即簽署同意並回傳黨中央，但今天黨中央發布的文字內容，已明顯違背協議事項「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。至於楊瓊瓔的新聞稿提到「經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選」，江啟臣除了1月16日出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，以及所謂的共識。對於黨中央主動對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真，江啟臣認為已違反協議事項，要求中央立即對外說明並澄清，以正視聽。