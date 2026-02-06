我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡2月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000011期）

▲大樂透第115000011期於今（6）日晚間開獎，本期大樂透頭獎獎金依舊保證1億元，將在晚間20點30分透過直播開出獎號。（圖／記者林調遜攝）

大樂透玩法攻略！怎麼選號、中獎規則一次看

▲大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。（圖／記者陳雅雲攝）

大樂透春節加碼來了！480組100萬大紅包2/12開搶

▲台灣彩券公司公布2026年春節加碼內容，加碼總金額達 12 億元，大樂透將從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；今彩539首次於春節加碼，頭獎獎金加碼至1,000萬元。（圖／台彩官網）

大樂透第115000011期於今（6）日晚間開獎，大樂透上期頭獎獎金1.39億元，由台中市「錢飛來彩券行」所開出，但今日大樂透頭獎獎金依舊保證1億元。大樂透開獎時間在每週二、五晚間20點30分直播開出獎號，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新2月6日（週五）大樂透開獎號碼、今彩539、三星彩、四星彩最新開獎號碼，快來看看今晚幸運兒是不是你！大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。另外根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率僅有1398萬分之一，因此中獎者真的是天選之人。台灣彩券公司日前宣布2026年春節加碼內容，加碼總金額高達12億元！大樂透將從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，加碼期間民眾購買大樂透可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項。除了大樂透春節加碼以外，今彩539也首度在春節加碼，2月12日至3月3日期間頭獎獎金加碼至1000萬元，每一期都有機會成為千萬富翁。