跑去吃的時候隔壁桌一直用偷看的拿光筊杯吊飾，真的要氣死，拿五盤都是橘子吃到好撐

▲爭鮮推出盲盒活動，又有奧客不守規矩偷看內容物，看完還不拿走，引爆熱烈討論。（圖/Threads）

爭鮮盲盒抽筊杯吊飾爆紅！一堆客人偷看「老實人最衰」

可能開到食物、造型手機支架、筊杯吊飾等，還會附贈一張刮刮樂，可以抽到折價券或者是最大獎「0.05錢金箔」。

▲爭鮮盲盒其中一項食物就是橘子，有民眾表示自己想抽筊杯吊飾結果一直開到橘子，甚至有人發現有顧客利用偷看掃光檯面筊杯吊飾，自己吃了好幾顆橘子。（圖/Threads）

去爭鮮用餐時就偷偷掀開蓋子偷看，一看到是筊杯吊飾就拿走，導致真正想體驗盲盒抽獎的人，只能抽到其他禮物

不要再偷看爭鮮盲盒了！想要筊杯吊飾把握機會、靠運氣抽

提醒民眾如果真的想要抽中筊杯吊飾都憑自己的運氣，不要用偷看作弊

▲想要筊杯吊飾請民眾憑運氣自己抽選，不要偷看內容物又不拿走，食物真的有衛生疑慮。（圖/Threads）

🟡2026爭鮮餐飲盲盒資訊一次看

📍爭鮮盲盒活動日期：2月3日起至售完為止，數量有限