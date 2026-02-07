爭鮮盲盒又出現奧客！最近爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS推出2026開運盲盒活動，在壽司台轉盤上會放上壽司盲盒，可以抽小禮物、隱藏食物，引爆社群話題，其中超可愛的筊杯吊飾人人都想要，但不少民眾連吃好幾盤都吃不到，卻發現有奧客都會伸手打開蓋子偷看是不是筊杯吊飾，讓人相當無奈，不是運氣不好，而是根本就有人作弊，在社群掀起廣大議論。
有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「爭鮮的筊杯真的超想要，跑去吃的時候隔壁桌一直用偷看的拿光筊杯吊飾，真的要氣死，拿五盤都是橘子吃到好撐」、「真的有夠沒品，盲盒偷看就算了還不拿，這樣誰敢吃他們開過的？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我就是那個老實人....吃了三盤橘子不敢拿了」、「前天去吃也有情侶在偷看，真的很傻眼」、「如果是我我就會直接說，小姐沒有要吃的話不要手賤喔！」、「可以跟店員反應，我們這也有人在偷看，跟店員反應之後，店員直接大吼不要偷看盲盒」、「這時候老實人最衰，我就是吃了7盤都沒中獎的人，隔壁一對母女在那偷看一盤就中，真的很氣」。
爭鮮盲盒抽筊杯吊飾爆紅！一堆客人偷看「老實人最衰」
事實上，網友提及的活動就是爭鮮最新的盲盒活動，在爭鮮以及爭鮮PLUS迴轉壽司台上會擺放用特殊蓋子遮住內容物，每盤30元，民眾拿下來之後才會知道裡面是什麼，可能開到食物、造型手機支架、筊杯吊飾等，還會附贈一張刮刮樂，可以抽到折價券或者是最大獎「0.05錢金箔」。
其中筊杯造型吊飾最爆紅，不少人抽到分享之後，在社群上掀起廣大討論，有民眾因為太想中獎，去爭鮮用餐時就偷偷掀開蓋子偷看，一看到是筊杯吊飾就拿走，導致真正想體驗盲盒抽獎的人，只能抽到其他禮物，氣到不行直呼：「根本是奧客，老實的人就應該最衰嗎？」、「爭鮮應該直接在蓋子上面寫：舉凡偷看者視同購買盲盒才對！」
不要再偷看爭鮮盲盒了！想要筊杯吊飾把握機會、靠運氣抽
《NOWNEWS》記者在活動開跑第2天就到爭鮮用餐，當時也有直擊有顧客真的偷偷打開盲盒查看內容物再蓋回去，覺得這樣不僅沒有衛生，也牴觸爭鮮當初販售盲盒的初衷。提醒民眾如果真的想要抽中筊杯吊飾都憑自己的運氣，不要用偷看作弊，如果看到有顧客在偷看，因為裡面部分是有食物，有衛生疑慮，也可以勇敢跟店員反應，目前活動已經進入尾聲，想拿到筊杯吊飾的手腳要快囉！
🟡2026爭鮮餐飲盲盒資訊一次看
📍爭鮮盲盒活動店家：爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS
📍爭鮮盲盒活動日期：2月3日起至售完為止，數量有限
📍爭鮮盲盒售價：每盤30元
📍爭鮮盲盒獎品餐飲類：金箔乳酪蝦、黑糖鮮奶油泡芙、大橘大利（橘子）
📍爭鮮盲盒獎品商品類：造型手機支架、造型筊杯吊飾
📍爭鮮盲盒獎品刮刮樂類：消費滿500元「現折50元」、消費滿800元「現折80元」、消費滿1000元「現折100元」、馬年0.05錢金箔
