前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪再度發長文，質疑檢評會對檢察官林俊言的指控裁定是官官相護，怒批將案子發回地檢署審理是「自己人審自己人」。陳佩琪在文中豁出去，將沈慶京與柯文哲的私密病況全都說，除爆料柯文哲聽聞沈慶京住院被粗鐵鍊捆綁而鐵青拭淚外，還詳述沈慶京腎臟引流管全是血、嚴重感染且無法止血等醫療隱私。她以醫師視角痛批司法行政僵化，竟要求病重者先送回北所再轉院，感嘆法律人的思維與醫學救人背道而馳。陳佩琪回憶柯文哲過去動手術時的驚險細節，包括心導管術後腹股溝傷口大量噴血，以及攝護腺手術後心跳驟降至30多次的危急時刻，強調家屬陪伴對術後病人的重要性。她感嘆自己身為家屬，當時卻因法官開庭無法及時裁示而遭擋在門外，諷刺檢方的起訴邏輯。她指出，無論是企業家見面後的微笑、幕僚列入追蹤表，或是簽署公展文，都被檢方推定為兩相合謀犯意並羈押一年，這種推論讓她感到心酸與不平。陳佩琪將砲火轉向民進黨南二都初選，質疑候選人在非選舉期間掛滿昂貴看板，費用來源與對價關係應受檢廉查辦。她引述AI計算的看板租金數據，喊話總統賴清德應以相同標準自清，而非僅針對柯文哲處理政治獻金問題。陳佩琪說自己正在勤練文筆，目標是向全世界控訴執政黨的兇殘作為。