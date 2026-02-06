我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉辦營造業高階主管春安座談活動，有高雄地區各營造業高階主管與會。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦營造業高階主管春安座談活動，勞工局局長江健興(左2)和與會營造業高階主管互動熱絡。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(6)日，在勞工局簡報室，舉辦營造業高階主管座談活動，以有效維護工作者施工安全及權益，並減少職業災害發生，期預防職災平安過馬年。高雄市政府勞工局營造業高階主管春安座談活動，是由勞工局局長江健興與勞動檢查處處長郭清吉共同主持，有南區都市基礎工程分署分署長林厚名、南區職業安全衛生促進會會長張昭鎮、永青營造公司處長陳其豐，以及高雄地區各工程業主、監造及營造廠商高階主管與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局為督促營造業者強化工地安全管理，策進各項預防職業災害的安全措施，乃舉辦此一營造業高階主管座談活動，藉由新修法令及案例宣導，以有效維護工作者施工安全及權益，期減少職業災害的發生。江健興說，勞動部已啟動為期3年的強化職場減災行動計畫，首波即鎖定職災風險最高的營造業，該局也針對營造工程，強化源頭防災、監督檢查、部會合作、公私協力，以及科技輔助等面向的防災作為，最主要的關鍵就是督促業者建構全工程週期的安全管理系統，從工程源頭設計規劃階段開始，應編列設置足夠的安全衛生預算與人力，訂立有效的安全傳遞與查驗審核機制，整合公私部門防災與風險管控的資源，導入智慧科技的輔助，確保施工期間各項工程作業、機械設備、環境及施工人員的安全。江健興並說，高雄市政府勞工局為迎接新的一年到來，也於1月23日啟動為期40天的春安監督檢查，呼籲業主、營造廠與各施工廠商及勞工朋友，勿因趕工而輕忽作業安全，提醒加強各施工作業的統合指揮管理，尤其有重疊或交互影響的施工項目，務必按部就班實施作業管制，協調施工順序，嚴格執行各項安全步驟，以保障勞工朋友安全與健康。高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉指出，勞動檢查處為因應職安法最新規定，可知工程規劃設計階段防災機制的重要性，包括如何落實工程風險評估，推動工程設計標準化、構件預鑄化、施工機械化及人員專業化作法，以減少第一線作業勞工職災風險。郭清吉並指出，勞動部也將與國土署合作建立職安履歷，公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，以強化社會監督，提升重視工安廠商的競爭力，並讓忽視安全的業者被市場淘汰，但停工與裁罰並不是勞檢的目的，未來也將持續藉由公私部門協力機制，協助提升營造業減災效能，並鼓勵運用科技技術減災，增進職業安全衛生管理績效。