高雄燈會來了！「2026高雄冬日遊樂園」將於今（7）日下午5點在愛河灣珊瑚礁群好望角開幕。高雄市政府觀光局表示，本屆結合日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為策展主軸，因為這幾日都在測試中，網路上早已搶先曝光「超人力霸王」的各個造型，除了有兩個句型水上氣膜包含「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」將漂浮在愛河灣上，竟還有會飛天的Q版超人力霸王。
高雄市觀光局表示，今日開幕活動推出「海陸雙域超人」特別企劃，兩座高達15米的巨大超人力霸王，包含「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」兩座大型水上氣膜，將以半身造型在愛河灣水域現身。更規劃海域由10艘水上超跑領航，帶領著超人力霸王搭乘遊艇進場。陸域則由陳其邁市長率領包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等近60名「城市超人」走上紅毯。
力霸王竟然有兩個：「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」
為迎接高雄燈會開幕，高雄市政府這兩天不斷測試，網路上也有不少網友搶先拍到15米的巨大超人力霸王氣膜，包含「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」，以半身造型將漂浮在愛河灣水面上。
另外，也有Q版的超人力霸王氣膜飛在空中，網友們也表示「會飛的這隻真是太可愛」。而「高雄燈會-冬日遊樂園」的碼頭樂園周邊，也將有「超人力霸王」的各種角色現身，甚至也有哥吉拉現蹤。
🟡「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」開幕活動資訊一覽
日期：2026年2月7日下午17:00
地點：愛河灣（主展區）
活動亮點：
一、「超人力霸王」大型海上氣膜亮燈
二、有由市長陳其邁及鏟子超人、救災救護等「城市超人」們走紅毯入場。
三、精采的超人力霸王對打秀，電影橋段真實上演。
四、首場超人力霸王「超馬吉」燈光秀展演，將港區建築、碼頭與愛河灣海面化為大型展演舞台。
📍「2026高雄燈會-高雄冬日遊樂園」開幕流程：
17:00~17:02 主持人開場
17:02~17:22 海陸雙區域超人登場
17:22~17:25 LED水鼓秀
17:25~17:35 長官致詞
17:35~17:40 超人力霸王演出
17:40~17:45啓動儀式
17:45~17:50 燈光秀展演
📍「高雄燈會」超人力霸王最佳觀賞點：
▪️苓雅寮鐵橋、
▪️高雄流行音樂中心珊瑚礁群、
▪️高雄流行音樂中心鯨魚堤岸、
▪️16號碼頭。
資料來源：高雄市政府觀光局
