我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女神李多慧不僅熱愛台灣的美食與活力，更深受在地文化的溫暖感動。近日，李多慧透過社群平台（FB）感性發文，分享她在「手手公益」平台看見「巷仔媽」媽祖廟的故事影片後深受觸動，她決定化感動為行動，號召粉絲與大眾共同參與「為媽祖建廟｜【巷仔媽】媽祖廟擴建計畫」，並為全台粉絲祈福。李多慧表示，聽說在台灣，媽祖就像是媽媽一樣慈愛，照顧著大家。而當她在「手手公益」平台上看到巷仔媽多年來在狹窄巷弄中救助孤老、發放物資的故事，卻受限於空間不足導致物資堆放困難，李多慧深感心疼，決定響應媽祖廟擴建計畫，她溫暖地說：「這不只是幫忙蓋一座廟，更是為了延續那份慈悲的愛。我也想出一份力，把這愛分享給更多人！」李多慧透過粉專分享，自己以行動支持「巷仔媽」媽祖廟，為家人與粉絲祈福，並曬出與計畫限定的「虎爺娃娃」合照，甜美笑容配上超萌虎爺，瞬間引發網友好評。大批網友紛紛留言讚許：「謝謝多慧熱愛台灣文化，還有努力做公益的善心」、「多慧真是愛台灣」、「多慧真的是正港的『台灣人囡仔』」。李多慧也感性分享，參與計畫後收到的「虎爺頸枕」，不僅外型亮眼，更代表著媽祖和虎爺的守護與祝福，希望讓大眾知道，支持公益不只是捐款、文化傳承也可以很生活化，還能成為日常中溫暖的陪伴。