▲張曼玉看BLACKPINK演唱會非常開心！（圖／張曼玉小紅書）

影后張曼玉近年淡出演藝圈、長居歐洲，鮮少公開露面，不過最近卻因為現身韓國女團BLACKPINK演唱會引起許多討論，今（6）日她在小紅書公開自己朝聖BLACKPINK香港演唱會的全紀錄，還透露自己是早就入坑6、7年的資深BLINK！張曼玉今日在小紅書上傳追星vlog，分享自己朝聖BLACKPINK香港演唱會的全紀錄。BLACKPINK上月24日至26日在香港啟德體育園舉辦演唱會，張曼玉也特地飛回香港支持偶像，她在影片中坦言門票「真的不好搶」，並開心秀出官方粉色錘子手燈，完全化身追星小迷妹。張曼玉透露自己2023年曾在亞洲國際博覽館看過BLACKPINK，當時現場只有一萬多人，如今演唱會現場能湧入超過五萬名觀眾，讓她感嘆偶像的人氣「直接翻了好幾倍」；談到為何喜歡BLACKPINK，張曼玉認為成員不只是實力、才華兼具，其中最打動她的是成員間的好感情，「女孩子和女孩子之間的真愛」彼此欣賞、沒有妒忌心的相處模式，是她成為死忠粉絲的重要原因。雖然在演唱會現場包得相當低調，張曼玉仍被眼尖粉絲認出，61歲的真實狀態在網路上掀起一波暴動，不少網友驚呼「完全沒變」、「這才是真追星」、「影后也是BLINK太夢幻」，更有粉絲敲碗，希望以後可以看到張曼玉與BLACKPINK同框。