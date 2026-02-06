我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委姚文智淡出政治圈後成立「湠台灣電影」公司，電影企劃案《甘露水》，遭國民黨砲轟獲文化部7000萬元補助是「綠色安家費」。姚文智臉書發文反擊，痛批是「紅色認知攻擊」套路，指控對方刻意將已入圍金馬獎的紀錄片與尚未開拍的電影企劃案混淆、移花接木，對手目的不僅是抹黑他個人或民進黨，是要透過造成寒蟬效應，扼殺台灣影視產業萌發的生機，讓後續募資陷入荊棘。姚文智指出，這場攻擊是有組織的聯合作戰，先由網路公告刻意混淆視聽，再由國民黨接手抽離背景脈絡大作文章，最後以「政治退休安家費」等辱罵性言論接力。他強調，《甘露水》的補助是經由文化部專業且合法的程序決定，並非特權，痛批這類言論只為掩蓋某些政治人物親中舔中的行徑，攻擊本土文化產業達成政治目的。面對質疑，姚文智表示「風愈大，我愈欲走」，強調湠臺灣籌備中的台灣文藝三部曲等影視作品，雖面臨更大的資金壓力，但絕不退縮。他將全面蒐證提告任何涉及毀謗的言論；會更清楚講述「台灣100」故事；最後更號召台灣本土影視力量團結，產出更多有力量的作品，對抗無所不在的紅色滲透與認知攻擊。