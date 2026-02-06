我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨新北市長提名人、黨主席黃國昌今（6）日發表首波政見「都更三新箭」，主打加速都更效率與居住安全，民進黨議員卓冠廷發文，直指黃國昌是「市政大外行」，質疑政見內容多是將新北市府現有的政策「加蔥」改名，直呼他的「建商女婿」身分雖非原罪，但提出的方案根本只是在方便建商，離地政見讓人質疑是在「選假的」。逐一拆解黃國昌的政見，針對「無爭議案百日通過」，卓冠廷指出，新北現行100%同意案半年內就能通過，黃國昌只是在現有機制上喊口號；至於「都更特攻隊」，實際上新北市早已設有「住都中心」執行整合任務，黃國昌僅是換個名字重提。此外，對於危老強制拆除與建照預審機制，卓冠廷諷刺，新北市早在2022年就已上路，且針對海砂屋與防災都更提供最高50%容積獎勵，黃國昌身為候選人似乎對新北市政現狀一無所知。卓冠廷強調，都更真正的挑戰在於黃國昌直接排除在外的「有爭議案件」，如何處理地主陳情與利益整合才是市政真功夫，黃國昌只挑簡單的做，實則是為建商開快車，狠酸黃國昌「市政外行很好笑」，也向侯友宜市府喊話政策宣傳不足，才讓候選人拿既有政策當新政見。