我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方宣布將太郎將缺席澳門演唱會。（圖／X@ime_macau）

韓國男團RIIZE原訂於2月7、8日在澳門舉行連續兩天的演唱會，團隊於今（6）日從韓國出發前往澳門，沒想到大家剛抵達當地，就傳出日本籍成員將太郎（Shotaro）無法出席本次演唱會、簽售會的消息，為此主辦也發聲道歉，表示因為突發狀況行程不得不取消。RIIZE於今早就出發澳門，讓許多粉絲相當期待，也有許多台灣粉絲買好門票、機票準備飛去看，沒想到今日簽售會活動開始前，將太郎卻被告知無法登台，等同「人已到場卻被禁演」，對此製作單位、所屬公司SM娛樂回應「預料之外的突發狀況」，並不是故意不讓成員到現場卻不上場的。突如其來的變動，讓粉絲相當生氣，認為將太郎「白飛一趟」、「都到現場了才說不能演」，也質疑主辦單位的告知時機太晚，對藝人與粉絲都極不尊重；對RIIZE來說影響同樣也不小，因將太郎是團內的主舞擔當，舞蹈實力、存在感極高，在他臨時缺席的情況下，其餘成員須在短時間內重新調整舞蹈走位與隊形，對表演完整度造成巨大壓力。然而，外界普遍認為，這起事件恐怕與近期中日關係的政治敏感度升高有關，因日前日本首相高市早苗先前「台灣有事」的相關言論，導致日籍藝人在中國及港澳地區的演出風險明顯提高，也讓海外活動面臨更多不確定性。