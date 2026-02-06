我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部今（6）日表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。對此，民眾黨團反擊表示，政府勿倒果為因，拖延的是行政院，民眾黨版特別條例已可盡速排審。國防部下午發布新聞稿表示，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。民眾黨回應表示，本次美政府發價書提供「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，均為本黨團所提特別條例已涵蓋之內容，且法案已於今年1月送交外交及國防、財政委員會待審。民眾黨指出，國防部呼籲立法院不要拖，完全是倒果為因，因為拖延的從頭到尾都是行政院。回顧院版軍購條例，行政院拖到2025年11月始公布，且僅有寥寥七條簡略文字，面對此一中華民國史上最高額特別預算，民進黨政府更一再悍然拒絕提供採購項目與單價等細節、拒絕向國會進行充分溝通，甚至使用烏賊戰抹黑在野黨，在人民普遍對院版特別條例存有所疑慮狀況下，本黨主席黃國昌才爲此親自赴美了解軍購詳細狀況，回國後更火速提出本黨團版本，如今證實美政府提出的3項軍售案發價書，本黨團所提特別條例皆有涵蓋，待開議後即可排案審議。民眾黨團呼籲民進黨政府勿再倒果為因，應尊重國會程序，民眾黨版本特別條例既已可盡速排審，國防部更應積極準備提出專案報告，以利國會詳實審議預算，切莫繼續擺爛導致特別預算審議時程延宕。民眾黨團強調，特別預算不是空白授權，理性監督才能杜絕弊端，讓國庫公帑真正用於提升不對稱作戰能力，確實保衛我國家安全。