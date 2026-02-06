我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南湖今日由幸宇勝砍下20分、9籃板表現最為穩定。而最吸睛的莫過於兩位「高一菜鳥」陳泓宇與王以勒，兩人今日分別攻下20分與15分，打出新人王氣勢。（圖／高中體總提供）

114學年度HBL高中籃球聯賽男甲級8強賽火熱開打，南湖高中持續展現無人能敵的統治力。今（6）日南湖迎戰上屆季軍光復高中，不只報了去年季軍戰的一箭之仇，更在第4節一度領先超過50分，最終以92：54橫掃對手，收下本季至今的10連勝，展現問鼎冠軍的絕對實力。其中南湖高一雙星陳泓宇與王以勒合計攻下35分，兩人的亮眼表現也讓南湖助理教練感嘆：「完全不像高一新生。」南湖與光復曾在複賽交手，當時南湖僅以6分險勝。然而今日準決賽再度碰頭，戰況卻呈現一面倒。南湖從開賽就繃緊神經，上半場狂轟55分，取得33分的巨大領先；雙方易籃再戰後防守端更持續施壓，讓光復單節僅拿11分。最終南湖就以92：54血洗光復，輕鬆收下八強二連勝。吳正杰表示，複賽時因已篤定晉級，心態較為放鬆且在嘗試陣容，但進入8強階段，心態是完全不同的層級。吳正杰強調，「現在雖然大家都比較看好南湖，不過球隊還是要把自己做好，等別人來挑戰，沒做好就沒資格挑戰別人。」南湖今日由幸宇勝砍下20分、9籃板表現最為穩定。而最吸睛的莫過於兩位「高一菜鳥」陳泓宇與王以勒，兩人今日分別攻下20分與15分，打出新人王氣勢。吳正杰坦言，要在這兩人間選出新人王非常困難，「他們參加過U16代表隊後成長很多，完全不像是高一新生。」他進一步分析，王以勒在組織發動上略勝一籌，但現階段南湖更缺乏身材高大的戰力，因此身高較具優勢的陳泓宇對球隊更為關鍵，尤其在周佑承不在場時，陳泓宇將扮演禁區要角。去年南湖重返小巨蛋，雖然當時的教練王浩森因個人因素離隊，但在吳正杰加入教練團後，球隊銜接天衣無縫。8強賽連過東山、光復兩關，且兩場合計贏了對手63分，展現出極佳的攻守節奏。儘管吳正杰直言今日光復沒有盡全力應戰，但南湖全隊12人出賽11人得分的高效率，無疑向球迷宣告，這支至今未嘗敗績的勁旅已為進軍小巨蛋做足準備。