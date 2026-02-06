我是廣告 請繼續往下閱讀

▲董事長陸炤廷近年親自投入短影音創作，透過新媒體分享建築知識與產業觀察，與新世代溝通對話。（圖／記者陳美嘉翻攝）

華友聯集團今（6）日間舉辦2026馬年旺年會，席開約80桌。華友聯開發董事長陸炤廷於會中感謝全體同仁在艱困市場環境中的努力與付出，並期盼2026年相關政策能逐步調整，銀行資金緊縮狀況趨緩，為房市帶來新的發展契機。陸炤廷指出，在整體市場不景氣情況下，華友聯開發於2025年仍繳出穩健成績，受限於銀行信用管制與資金排撥影響，全年營收達38.91億元。展望2026年，左營區「NeXT21」及小港區「Power City」兩個完工個案可望入帳，合計約38億元成屋銷售金額，另規劃出售桃園楊梅工業土地，為公司2026年營運注入新的動能。除成屋銷售外，左營區已完銷預售案「以山AI」預定於2027年初交屋入帳；苓雅區道明中學對面之預售案「知道明」及高雄大學特區預售案「以學MDT」目前銷售表現穩定，市場反應順暢，預計於2027年第三季取得使用執照，為2027年至2028年營收奠定基礎。在合作布局方面，華友聯持續深化與「台灣三井不動產集團」的合作關係。繼衛武營旁「高雄國泰段」合作案後，雙方於今年三月再度完成「台南武東段」及「高雄亞灣經貿段」聯合開發簽約，象徵台日企業攜手推動南台灣住宅發展新里程碑，兩案亦已陸續動土，儀式圓滿完成。展望2026年推案規劃，華友聯預計於高雄華鳳特區推出302戶住宅，總銷約38億元，目標第四季預售；台南高鐵特區規劃222戶，總銷約45億元，預計於第四季或2027年第一季推出；台南86特區大山段486地號則規劃157戶，總銷約26億元，同樣預計於第四季或明年第一季預售。陸炤廷表示，公司土地庫存充足，將依市場氛圍及銷售狀況滾動檢討推案策略，以確保營運穩定與長期成長。針對市場關注的土方議題，陸炤廷指出，在高雄市政府積極協助下情況已逐步緩解，但營建成本上升仍是不可避免的趨勢。在房市盤整期間，新成屋因早期取得土地與建造成本相對較低，相較高點價格可能出現約8%至10%的修正空間，建議自住型買方可把握2026年上半年市場整理期，尋找具性價比的產品。至於預售市場，除價格合理性外，更應留意履約保證機制，選擇財務穩健、重視售後服務的品牌建商，以降低未來風險。