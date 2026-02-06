我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配立委李貞秀，國籍問題持續延燒，行政院長卓榮泰表示，一切將依《國籍法》標準來認定，內政部長劉世芳強調，不會提供機密以上文件。國民黨文化傳播委員會今（6）日發聲明強烈譴責，指出民進黨政府針對李貞秀立委資格案，刻意以「國籍認定」進行政治操作，實為凸顯台獨立場、討好支持者的拙劣手法，並批評民進黨動員媒體與民代圍剿李貞秀是「柿子挑軟的吃」，是關門欺負弱女子的行為。國民黨聲明強調，李貞秀嫁來台灣已三十多年，培育五名子女，並已在立法院依法宣誓效忠中華民國。國民黨反擊，比起潛伏在政府內部、領取俸祿卻向中共提供情報的「抓耙仔」，李貞秀更對得起台灣；民進黨無視內部國安隱憂，卻厚顏指責李貞秀對台灣不忠，其雙重標準與政治算計令人不齒。針對法理爭議，國民黨主張兩岸事務應優先適用特別法《兩岸人民關係條例》，而非普通法《國籍法》。藍營質疑，若民進黨堅持大陸是「外國」，為何不直接廢除陸委會與海基會、將事務移交外交部，甚至宣布成立台灣共和國？抨擊民進黨對外軟弱、色厲內荏，只敢對內洩憤，完全無視現行法律架構。