世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）將於2026年3月重磅登場，來自全球的20支頂尖隊伍將再次角逐棒球界的最高榮耀。在過去的賽事歷史中，僅有三個國家曾奪下冠軍：日本（2006、2009、2023年）、美國（2017年）以及多明尼加（2013年）。
回顧上屆賽事，「侍日本」與「美國隊」在決賽上演世紀對決，而備受期待的棒球強權多明尼加卻在小組賽慘遭滑鐵盧，未能晉級複賽。儘管曾經歷了令人失望的早期出局，多明尼加依然是2026年奪冠的三大熱門之一。或許，這份「雪恥」的決心正是他們重返榮耀所需的催化劑。
值得注意的是，本屆多明尼加的分組情勢相對有利。2023年他們與委內瑞拉、波多黎各、以色列和尼加拉瓜同在D組「死亡之組」；本屆他們雖然仍在D組，對手包括委內瑞拉、以色列和尼加拉瓜，但荷蘭取代了波多黎各的位置。考量到上屆正是委內瑞拉和波多黎各聯手淘汰了多明尼加，避開波多黎各無疑是一大利多。2月5日完整30人名單正式底定，讓我們深入剖析這支由MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球星組成的豪華艦隊。
鑽石級內野與外野：Soto、Guerrero Jr. 領銜「宇宙打線」
多明尼加的野手陣容堪稱「富得流油」，幾乎匯集了當今大聯盟最頂尖的攻擊手。雖然捕手環節相對薄弱，由休士頓太空人的Y.迪亞茲（Yainer Diaz）擔綱主戰，前大聯盟球員W.里瓦斯（Webster Rivas）擔任替補，W.里瓦斯（Austin Wells）則未參賽，但除此之外的陣容簡直無懈可擊。
內野防區由大聯盟最強的三位基石球員坐鎮：一壘手V.葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、二壘手K.馬提（Ketel Marte）以及三壘手J.拉米瑞茲（José Ramírez）。此外，根據最新名單，經驗豐富的老將C.桑塔納（Carlos Santana）也將加入一壘防區，增添板凳深度。三壘與指定打擊（DH）還有J.卡米內羅（Junior Caminero）與M.馬查多（Manny Machado）輪替，火力驚人。
中線方面，除了響尾蛇隊的G.佩爾多莫（Geraldo Perdomo），原本動向未明的世界大賽MVP J.佩尼亞（Jeremy Peña）也已確認參賽，加上工具人A.羅薩里奧（Amed Rosario），即使紅人隊球星E.德拉克魯茲（Elly De La Cruz）可能缺陣，內野戰力依然頂級。
外野陣容更是夢幻，由J.索托（Juan Soto）、J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與F.塔提斯二世（Fernando Tatis Jr.）組成的「三巨頭」足以讓任何投手膽寒。這三位或許是當今棒壇除了A.賈吉（Aaron Judge）之外最強的外野手。此外，擁有出色防守與速度的J.羅哈斯（Johan Rojas）以及重砲O.克魯茲（Oneil Cruz）也已確認入列，讓外野攻守兩端毫無死角。
投手戰力大幅補強：阿坎塔拉王牌回歸，火球男牛棚成型
相較於野手的豪華，投手陣容原先被視為多明尼加的隱憂，但隨著近期名單確認，這塊拼圖已逐漸完整。先發輪值將由2022年國聯賽揚獎得主S.阿坎塔拉（Sandy Alcantara）領軍，雖然他剛從手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery）回歸，但下半季的表現證明他仍具王牌身手。
除了阿坎塔拉，近期確認加入的還有F.佩塔（Freddy Peralta）、費城人的C.桑契斯（Cristopher Sánchez）、紅襪隊的B.貝約（Brayan Bello）以及大都會隊的L.塞維里諾（Luis Severino）。這幾位強投的加入，瞬間將原本充滿問號的先發輪值提升至爭冠等級。
牛棚方面，雖然少了頂級守護神E.克拉塞（Emmanuel Clase）和J.杜蘭（Jhoan Duran），但整體深度依然可怕。除了早早承諾參賽的E.烏塞塔（Edwin Uceta），近期確認加入的名單包括巨人隊的火球男C.多瓦（Camilo Doval）、費城人的C.艾斯特維茲（Carlos Estévez）、S.多明格茲（Seranthony Domínguez）、W.佩塔（Wandy Peralta）以及G.索托（Gregory Soto）。這些投手皆具備大聯盟後援經驗與強大壓制力，B.阿布瑞尤（Bryan Abreu）的加入更讓後防固若金湯。
傳奇球星掌兵符：普荷斯轉戰教練席，父子檔話題十足
本屆多明尼加隊的另一大看點在於教練團。傳奇球星A.普荷斯（Albert Pujols）將擔任總教練，這是他展現執教才華的絕佳舞台。總經理則由老將N.克魯茲（Nelson Cruz）續任，他過去四屆WBC皆以球員身分參與，對國家隊運作瞭若指掌。
教練團名單中星光熠熠，包括板凳教練P.波蘭柯（Plácido Polanco）與投手教練W.塞佩達（Wellington Cepeda）。值得一提的是打擊教練老F.塔提斯（Fernando Tatis Sr.）與牛棚教練J.卡諾（José Canó），他們分別是大聯盟巨星F.塔提斯二世與R.卡諾（Robinson Canó）的父親。F.塔提斯二世將在父親麾下迎來WBC首秀，而R.卡諾則自2006年首屆賽事以來首次缺席，無緣與父親同場奮戰。
多明尼加隊重點戰力一覽
多明尼加隊重點戰力一覽
|位置
|重點球星
|備註
|先發投手
|S.阿坎塔拉 (Sandy Alcantara)、L.塞維里諾 (Luis Severino)、F.佩塔 (Freddy Peralta)
|賽揚級王牌領軍
|後援投手
|C.多瓦 (Camilo Doval)、C.艾斯特維茲 (Carlos Estévez)、G.索托 (Gregory Soto)
|火球男陣容
|捕手
|Y.迪亞茲 (Yainer Diaz)
|太空人主戰捕手
|內野手
|V.葛雷諾 (Vladimir Guerrero Jr.)、J.拉米瑞茲 (José Ramírez)、M.馬查多 (Manny Machado)、J.佩尼亞 (Jeremy Peña)
|攻守兼備
|外野手
|J.索托 (Juan Soto)、J.羅德里奎茲 (Julio Rodríguez)、F.塔提斯二世 (Fernando Tatis Jr.)
|宇宙級打線
|總教練
|A.普荷斯 (Albert Pujols)
|準名人堂球星執教
