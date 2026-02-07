在過去的賽事歷史中，僅有三個國家曾奪下冠軍：日本（2006、2009、2023年）、美國（2017年）以及多明尼加（2013年）。

2月5日完整30人名單正式底定，讓我們深入剖析這支由MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球星組成的豪華艦隊。

▲WBC 多明尼加隊。（圖／今日新聞製作）

▲前賽揚強投艾爾康塔拉將成為多明尼加的王牌投手。（圖／路透／達志影像）

▲多明尼加共和國國家隊總教練、傳奇巨星「普神」普侯斯（Albert Pujols）。（圖／美聯社／達志影像）

位置 重點球星 備註 先發投手 S.阿坎塔拉 (Sandy Alcantara)、L.塞維里諾 (Luis Severino)、F.佩塔 (Freddy Peralta) 賽揚級王牌領軍 後援投手 C.多瓦 (Camilo Doval)、C.艾斯特維茲 (Carlos Estévez)、G.索托 (Gregory Soto) 火球男陣容 捕手 Y.迪亞茲 (Yainer Diaz) 太空人主戰捕手 內野手 V.葛雷諾 (Vladimir Guerrero Jr.)、J.拉米瑞茲 (José Ramírez)、M.馬查多 (Manny Machado)、J.佩尼亞 (Jeremy Peña) 攻守兼備 外野手 J.索托 (Juan Soto)、J.羅德里奎茲 (Julio Rodríguez)、F.塔提斯二世 (Fernando Tatis Jr.) 宇宙級打線 總教練 A.普荷斯 (Albert Pujols) 準名人堂球星執教

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）將於2026年3月重磅登場，來自全球的20支頂尖隊伍將再次角逐棒球界的最高榮耀。回顧上屆賽事，「侍日本」與「美國隊」在決賽上演世紀對決，而備受期待的棒球強權多明尼加卻在小組賽慘遭滑鐵盧，未能晉級複賽。值得注意的是，本屆多明尼加的分組情勢相對有利。2023年他們與委內瑞拉、波多黎各、以色列和尼加拉瓜同在D組「死亡之組」；本屆他們雖然仍在D組，對手包括委內瑞拉、以色列和尼加拉瓜，但荷蘭取代了波多黎各的位置。考量到上屆正是委內瑞拉和波多黎各聯手淘汰了多明尼加，避開波多黎各無疑是一大利多。多明尼加的野手陣容堪稱「富得流油」，幾乎匯集了當今大聯盟最頂尖的攻擊手。雖然捕手環節相對薄弱，由休士頓太空人的Y.迪亞茲（Yainer Diaz）擔綱主戰，前大聯盟球員W.里瓦斯（Webster Rivas）擔任替補，W.里瓦斯（Austin Wells）則未參賽，但除此之外的陣容簡直無懈可擊。內野防區由大聯盟最強的三位基石球員坐鎮：一壘手V.葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、二壘手K.馬提（Ketel Marte）以及三壘手J.拉米瑞茲（José Ramírez）。此外，根據最新名單，經驗豐富的老將C.桑塔納（Carlos Santana）也將加入一壘防區，增添板凳深度。三壘與指定打擊（DH）還有J.卡米內羅（Junior Caminero）與M.馬查多（Manny Machado）輪替，火力驚人。中線方面，除了響尾蛇隊的G.佩爾多莫（Geraldo Perdomo），原本動向未明的世界大賽MVP J.佩尼亞（Jeremy Peña）也已確認參賽，加上工具人A.羅薩里奧（Amed Rosario），即使紅人隊球星E.德拉克魯茲（Elly De La Cruz）可能缺陣，內野戰力依然頂級。外野陣容更是夢幻，由J.索托（Juan Soto）、J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與F.塔提斯二世（Fernando Tatis Jr.）組成的「三巨頭」足以讓任何投手膽寒。這三位或許是當今棒壇除了A.賈吉（Aaron Judge）之外最強的外野手。此外，擁有出色防守與速度的J.羅哈斯（Johan Rojas）以及重砲O.克魯茲（Oneil Cruz）也已確認入列，讓外野攻守兩端毫無死角。相較於野手的豪華，投手陣容原先被視為多明尼加的隱憂，但隨著近期名單確認，這塊拼圖已逐漸完整。先發輪值將由2022年國聯賽揚獎得主S.阿坎塔拉（Sandy Alcantara）領軍，雖然他剛從手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery）回歸，但下半季的表現證明他仍具王牌身手。除了阿坎塔拉，近期確認加入的還有F.佩塔（Freddy Peralta）、費城人的C.桑契斯（Cristopher Sánchez）、紅襪隊的B.貝約（Brayan Bello）以及大都會隊的L.塞維里諾（Luis Severino）。這幾位強投的加入，瞬間將原本充滿問號的先發輪值提升至爭冠等級。牛棚方面，雖然少了頂級守護神E.克拉塞（Emmanuel Clase）和J.杜蘭（Jhoan Duran），但整體深度依然可怕。除了早早承諾參賽的E.烏塞塔（Edwin Uceta），近期確認加入的名單包括巨人隊的火球男C.多瓦（Camilo Doval）、費城人的C.艾斯特維茲（Carlos Estévez）、S.多明格茲（Seranthony Domínguez）、W.佩塔（Wandy Peralta）以及G.索托（Gregory Soto）。這些投手皆具備大聯盟後援經驗與強大壓制力，B.阿布瑞尤（Bryan Abreu）的加入更讓後防固若金湯。本屆多明尼加隊的另一大看點在於教練團。傳奇球星A.普荷斯（Albert Pujols）將擔任總教練，這是他展現執教才華的絕佳舞台。總經理則由老將N.克魯茲（Nelson Cruz）續任，他過去四屆WBC皆以球員身分參與，對國家隊運作瞭若指掌。教練團名單中星光熠熠，包括板凳教練P.波蘭柯（Plácido Polanco）與投手教練W.塞佩達（Wellington Cepeda）。值得一提的是打擊教練老F.塔提斯（Fernando Tatis Sr.）與牛棚教練J.卡諾（José Canó），他們分別是大聯盟巨星F.塔提斯二世與R.卡諾（Robinson Canó）的父親。F.塔提斯二世將在父親麾下迎來WBC首秀，而R.卡諾則自2006年首屆賽事以來首次缺席，無緣與父親同場奮戰。