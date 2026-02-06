我是廣告 請繼續往下閱讀

▲八點檔爆發工安疑慮，苗可麗（如圖）表示自己遇到的都還是蠻註意安全的。（圖／記者葉政勳攝影）

民視八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝時發生工安意外，替身演員蘇德揚從高台墜落，導致顱內出血送進加護病房救治。八點檔演員苗可麗今（6）日出席三立集團尾牙，表示自己本身膽小，所以無法勝任的動作都會拒絕，「對劇組來講我可能沒那麼敬業」，但如果受傷反而得不償失。另外，苗可麗也透露自己也曾用過替身，有次拍攝溺水戲碼，她直言「我真的沒辦法」。替身演員蘇德揚受傷意外，引發社會關注，苗可麗受訪時坦言不太清楚這件事，但自己過去拍攝時，只要無法勝任的動作都會拒絕，像是跳水、跳高等等，透露自己不會游泳又有懼高症，「對劇組來講我可能沒那麼敬業，但我如果受傷也就沒辦法繼續（拍戲）」。另外，苗可麗拍戲多年，曾參與多部戲劇、電影及八點檔演出，如今八點檔爆發工安疑慮，被問到會感覺比較不安全嗎？苗可麗表示「我覺得還好耶，我自己遇到的部分都還是蠻註意安全的」。苗可麗透露自己也曾用過替身，那場戲是要拍攝溺水，但她不會游泳，直言「我真的沒辦法」。而有次則是要整個人在水中，雖然有教練在水面下保護，但仍讓苗可麗害怕不已。即將迎來農曆年，苗可麗透露包出6位數紅包，金額約10多萬，因為去年3月喪母，所以今年過年也低調過，會回家陪爸爸