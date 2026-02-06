我是廣告 請繼續往下閱讀

城揚集團31週年尾牙晚宴今（6）日舉辦。董事長楊振宗表示，在建築的路上，城揚一直秉持專業效率、品質永續的精神，始終專注在本業的經營及發展，迄今累計興建達110個指標個案且獲得156座金獎肯定。更用心著墨於建築外觀與設計上的創新與奢華公設及優質的配備，積極打造品牌力，朝更穩健、更長遠的進步邁進。楊振宗指出，從2024年9月央行第七波打房限縮貸款迄今已一年半，整個不動產市場呈現買方信心嚴重不足的市場氛圍。但建築無關景氣好壞，在此同時更要蓋好每一棟房子，服務好每一位客戶，穩定交屋，將企業永續經營的口碑及態度灌注在每一棟建案中。2025年我們以保住300億優質業續為主軸，努力順利完工交屋一半以上。展望2026年，市場景氣進入盤整修正階段，房貸政策、信用管制的調整、土方的解套，都將持續影響房市表現，預估仍需半年方有緩和的趨向。今年，面對大量交屋量體，楊振宗指出，會保持審慎積極的態度，掌握市場走向，抓緊機遇，順勢而為，堅守崗位，加油努力賣好房子。城揚建設集團表示，2025 年受政策限貸及營建干擾影響，推案節奏採取沉潛策略。2026年將重啟攻勢，推出包括十全A、中山、裕誠A、文川A、德惠、文守、英明、正忠、南三等九大核心案場。透過大量交屋量體，採取「審慎積極」的態度順勢而為，預期將為高雄房市挹注強勁動能。楊振宗強調，堅定看好高雄城市轉型帶來的長線發展，未來將持續購入精華區土地。城揚將以絕對的品牌信心與購地布局，與高雄城市發展併肩前行，續寫建築新篇章。