高雄一名羅姓男子今（6）日清晨前往朋友家喝酒，喝到爛醉後獨自到4樓休息，友人下午醒來後找不到羅姓男子，發現羅男竟掉落在2樓採光罩上一動也不動。警消獲報到場將羅姓男子救下，並以AED電擊急救後送醫，不過羅男經搶救後仍不治。6日下午2點多，警消獲報三民區同盟三路一棟透天厝發生墜樓事件，救護人員趕抵現場時，發現一名男性傷者躺臥在2樓採光罩上，現場人員呼叫都沒有反應，消防員架梯上樓救人，發現男子失去呼吸心跳，緊急將男子抬下樓，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）按壓後送醫急救。據了解，羅男昨（5）日晚間與朋友聚會，今天清晨再轉點到美籍友人家續攤，酒醉後友人便安排他到4樓的房間休息，下午友人醒來後，卻發現羅男並不在房內且電話不接，隨後便察覺房間窗戶大開，急忙頭往下探，赫然發現羅男竟墜躺在採光罩上，立即報案，經送醫搶救後仍不治，警方表示，詳細事故原因仍待進一步釐清。