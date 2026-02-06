我是廣告 請繼續往下閱讀

新北新莊民安西路一帶昨（5）日晚間8點多，一名男子因為身陷債務問題，不滿無法預支工程行的款項，竟持菜刀來尋仇！一2名傷者分別有手肘穿刺傷，經送醫急救無生命危險。警方到場依現行犯逮捕持刀的50歲翁姓男子，訊後依傷害罪嫌偵辦。新北市新莊區某熱炒店昨晚發生酒客拿菜刀砍人，50歲翁姓男子於民安西路某熱炒店門前拿菜刀追砍44歲張姓及35歲張姓男子，在旁目擊的10餘人見狀趕緊抓起身邊的玻璃啤酒瓶、塑膠啤酒箱、塑膠椅凳等物，紛紛衝上前拋砸翁男企圖阻止他。警方進一步調查，雙方原為工程合作關係，翁因個人債務問題欲提前預支工程款未果心生不滿，竟先至附近五金行購買菜刀後返回現場追逐索討款項。現場民眾見犯嫌持刀情緒激動，不敢貿然靠近，僅以丟擲紙箱、酒瓶等方式試圖阻止，其間秩序一度混亂。警方抵達後立即控制現場情勢、迅速壓制犯嫌，當場依現行犯逮捕，並將在場丟擲紙箱、酒瓶等3人帶回派出所調查釐清案情。2名張姓男子則否認欠款，指責翁嫌意圖預支工程款遭拒才惱羞成怒，雙方各說各話。全案於警詢後將翁男依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。