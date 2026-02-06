我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MUJI無印良品「左營門市」全面升級，將空間從原有的184坪擴增至335坪。（圖／新光三越高雄左營店提供）

▲新光三越高雄左營店即日起至3月1日於本館10F推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店。（圖／新光三越高雄左營店提供）

看好高雄左營地區交通樞紐帶動的龐大人潮與消費需求，MUJI無印良品「左營門市」全面升級，將空間從原有的184坪擴增至335坪，於今（6）日正式開幕，以更寬敞舒適的空間與情境式陳列，更加豐富的商品結構，打造貼近日常的舒適遊逛體驗。此外，新光三越高雄左營店即日起至3月1日推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店。MUJI無印良品「左營門市」改裝重點之一，即是透過空間擴大與動線調整，打造更流暢、適合「慢慢逛」的主動線設計。陳列設計上，「左營門市」新增十餘支人形立台，藉由人台展示，將單品轉化為實際生活畫面，拉近商品與顧客之間的距離。同時，各商品類別空間也強化「正面陳列」比例，打造直覺且友善的購物環境。商品規畫方面，改裝後的「左營門市」同步擴大服飾配件、食品點心與美妝保養類別的陳列空間，除了男女服飾外，並新增童裝系列；食品類別則首度導入冷凍商品，提供更豐富的飲食選擇。家具展示區也擴增至8坪大的空間。慶祝「左營門市」升級開幕，MUJI無印良品特別推出限時優惠活動。新光三越高雄左營店即日起至3月1日於本館10F推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店，規劃多款經典角色展示與免費拍照打卡區，現場更販售多款限定周邊與正版商品。行銷副理蔡坤昇表示，希望透過與「高雄冬日遊樂園」的跨域串聯，打造「高雄首站親子玩樂場域」活動期間推出多項會員限定好禮：首次申辦新光三越APP會員並綁定高雄左營店，即贈超人力霸王限定頭套乙份；當日持貴賓卡全館消費累計滿1,000元，即贈超人力霸王精美一卡通乙份；即日起-3/1快閃店期間持新光三越會員至10F展區消費滿300元即贈獨家限量超人力霸王資料夾乙份，讓大小粉絲在逛展同時也能把專屬紀念帶回家。