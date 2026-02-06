我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾國城（如圖）分享副業「曾拌麵」在美國銷售成績優異，為了慰勞員工，他安排數十位員工前往越南胡志明員工旅遊。（圖／記者葉政勳攝影）

女星王月去年11月底因跌倒撞到頭，緊急進行開顱手術，取出血塊後一度在加護病房昏迷5天，12月二度動刀接受「顱骨復原」手術，消息讓演藝圈好友擔心。曾國城今（6）日出席三立集團尾牙，透露她狀況恢復不錯，只是現在仍很虛弱，並表示：「給她一點時間，她是有福報的人。」王月去年底再度進行顱骨修復手術，目前仍在休養中，曾國城今（6）日受訪時談及王月的狀況，表示還沒去探望她，但得知復原狀況不錯，但應該還不能復工，畢竟開腦是大手術，身體還很虛弱，直說：「給她一點時間。」而曾國城也認為王月是「有福報的人」，聽別人說當時她身體不適仍堅持開車，好在撞到花圃才引起注意，被及時送醫治療，否則若獨自在家後果不堪設想。曾國城除了主持工作，他也分享副業「曾拌麵」在美國銷售成績優異，歐洲市場也穩定成長，為了慰勞員工，除了發放至少1個月的年終獎金，還安排數十位員工前往越南胡志明市進行4天3夜的員工旅遊。曾國城近來瘦身有成，他透露3個月內甩肉7、8公斤，目前體重維持在85公斤，且已經滿2個月，他開心表示現在已經能穿回以前的衣服，笑稱自己「瘦成一道閃電」。