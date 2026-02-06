大樂透第115000011期於今（6）日晚間開獎，稍早根據台彩公布結果顯示，本期大樂透頭獎未開出，下期大樂透頭獎依舊保證1億元，將於2月10日開出。本期大樂透雖然沒開出頭獎，卻幸運開出2注貳獎，這2位「悲情幸運兒」出現在新北市、基隆市，兩人均分後每人能拿到314萬獎金，但只差1號就能晉升頭獎，真的相當可惜。
錯過大樂透1億頭獎！新北市、基隆市開兩注貳獎：獎金剩314萬
今（6）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000011期大樂透開獎號碼為「04、12、24、25、39、48」，特別號則是「09」。稍早台彩公司公布結果顯示，本期雖然未開出頭獎，但有2名貳獎得主誕生。中獎彩券行分別是位於基隆市安樂區基金一路135巷21弄1號底一層之7的「金財寶彩券行」，以及新北市新莊區民本街25巷1號1樓的「金旺發彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這2位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終兩人均分只能各自帶走314萬6332元，真的十分可惜。
🟡2月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000011期）
大樂透：04、12、24、25、39、48，特別號09。
49樂合彩：04、12、24、25、39、48。
今彩539：01、06、29、32、34。
39樂合彩：01、06、29、32、34。
3星彩：506。
4星彩：5879。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
