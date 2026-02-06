我是廣告 請繼續往下閱讀

錯過大樂透1億頭獎！新北市、基隆市開兩注貳獎：獎金剩314萬

基隆市安樂區基金一路135巷21弄1號底一層之7的「金財寶彩券行」

新北市新莊區民本街25巷1號1樓的「金旺發彩券行」。

▲基隆市安樂區基金一路135巷21弄1號底一層之7的「金財寶彩券行」開出2月6日大樂透1注貳獎。（圖/翻攝Google地圖）

只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這2位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終兩人均分只能各自帶走314萬6332元

▲新北市新莊區民本街25巷1號1樓的「金旺發彩券行」開出2月6日大樂透1注貳獎。（圖/翻攝Google地圖）

🟡2月6日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000011期）

▲本期大樂透頭獎未開出，下期大樂透頭獎依舊保證1億元，將於2月10日開出。。（圖／記者林調遜攝）

大樂透第115000011期於今（6）日晚間開獎，稍早根據台彩公布結果顯示，本期大樂透頭獎未開出，下期大樂透頭獎依舊保證1億元，將於2月10日開出。，真的相當可惜。今（6）日晚間大樂透頭獎上看1億，晚間透過直播開獎，第115000011期大樂透開獎號碼為「04、12、24、25、39、48」，特別號則是「09」。稍早台彩公司公布結果顯示，本期雖然未開出頭獎，但有2名貳獎得主誕生。中獎彩券行分別是位於，以及根據大樂透中獎規則，，真的十分可惜。