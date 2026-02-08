2026運動幣登記今（8）日是最後一天，根據運動部表示，16歲以上民眾皆有登記開搶60萬份500元運動幣機會，符合資格者即可前往動滋網500.gov.tw登記，若未在期限內登記則失去抽籤資格，提醒民眾今日趕緊動手完成。《NOWNEWS今日新聞》整理運動幣怎麼登記？運動幣怎麼領取？運動幣怎麼使用？運動幣何時抽籤？運動幣合作店家有誰等資訊，包含登記步驟、抽籤日期、使用期限以及運動幣用途，帶領讀者一文快速讀懂。

📍2026運動幣登記條件

需年滿16歲，也就是民國99年1月1日前出生，且是國內現有戶籍之國民，才可登記參加抽籤。

▲2026運動幣從1月26日上午10時起開放登記，今日則是最後一天，16歲以上民眾皆符合登記資格，千萬不要錯過。（圖／動滋網500.gov.tw）
📍2026運動幣登記網址
動滋網500.gov.tw

📍2026運動幣登記期限

1月31日（六）至2月8日（日）全面開放登記，今日則是最後一天，錯過將無法再進行登記。

📍2026運動幣怎麼登記？

🟡步驟1：進入動滋網首頁，點選左側「登記參加抽籤」按鈕。

🟡步驟2：輸入個人資料，包括身分證字號、出生年月日、手機號碼、電子信箱等。

🟡步驟3：最後按下登記即完成，待2月12日直播公布，亦可於2月13日10時起在動滋網公告查詢。

▲2026運動幣可在動滋網進行登記，只要輸入個人資料，包括身分證字號、出生年月日、手機號碼、電子信箱等即可完成。（圖／動滋網500.gov.tw）
📍2026運動幣何時抽籤？抽籤結果怎麼查詢？

2026年2月12日透過直播抽籤，民眾除了可透過直播查看結果，亦可在2026年2月13日10時起於動滋網公告查詢。

📍2026運動幣何時發放？運動幣有使用期限嗎？

2026年3月1日10時～2026年12月31日24時

▲2026運動幣將於2月12日公開抽籤，3月1日起正式開放中籤民眾領用。（圖／運動部提供）
📍2026運動幣怎麼領？

🟡步驟1：前往動滋網500.gov.tw，進入「我的運動幣」

🟡步驟2：輸入個人資料

🟡步驟3：輸入「簡訊4位驗證碼」

🟡步驟4：取得運動幣電子錢包QR Code

▲運動幣為500元額度的電子錢包，不限抵用次數，可於實體店家及線上平臺消費抵用。（圖／運動部）
📍2026運動幣怎麼用？

■ 運動幣為內有500元額度的電子錢包，不限抵用次數，可於實體店家及線上平臺消費抵用。

■ 實體消費臨櫃結帳出示「QR Code或付款碼」，並告知「簡訊驗證碼」即可抵用。

■ 線上平台消費於系統輸入「付款碼」、「身分證號末四碼」及「簡訊驗證碼」即可抵用，超過運動幣餘額皆需自行支付差額。

■ 運動幣限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。

■ 運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。

▲2026運動幣使用規則。（圖／Gemini生成）
📍2026運動幣使用範圍

■ 做運動（參與性運動類）：抵用金額上限500元，可用於運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程。

■ 看比賽（運動賽事及媒體消費類）：抵用金額上限500元，可用於購買、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費(如：應援用品、紀念品等)、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券。

■ 添裝備（運動裝備類）：抵用金額上限200元，可用於運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（如：球類、球棒、護具等）。

▲運動幣使用範圍一圖看。（圖／Gemini生成）
📍2026運動幣合作店家有誰？

2026運動幣合作店家可透過動滋網查詢，查詢網址請點此

▲2026運動幣合作與使用店家，可透過動滋網進行查詢。（圖／動滋網500.gov.tw）
資料來源：動滋網運動部我的E化政府

