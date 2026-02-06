我是廣告 請繼續往下閱讀

在投資者一度對科技股感到失望，並擔憂加密貨幣崩盤後，美國股市週五反彈，今（6日）開盤上漲，標普500指數上漲0.6%、那斯達克指數上漲0.3%，道瓊工業指數上漲450點，漲幅0.9%。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數上漲723.95點或1.48%，暫報49,632.67點；標普500指數上漲71.35點或1.05%，暫報6,869.75點；那斯達克指數上漲194.71點或0.86%，暫報22,735.29點；費城半導體指數上漲287.21點或3.77%，暫報7,901.84點。個股部分，台積電ADR上漲4.23%，輝達上漲4.82%，蘋果上漲1.4%，微軟上漲0.46%，特斯拉上漲2.38%，甲骨文上漲2.72%，英特爾上漲3.06%，AMD上漲5.12%。亞馬遜下跌9.01%，Alphabet下跌2.73%，Meta下跌2.84%。美國財經媒體CNBC報導，儘管電商巨頭亞馬遜 (Amazon) 此前公布的每股盈餘略低於分析師預期、資本支出預計將達到 2,000 億美元，導致股價重挫9%。但輝達、微軟等其他科技回升。加密貨幣部分，比特幣 (Bitcoin) 隔夜一度重挫 16%，短暫跌破61,000美元，週五收復部分失地，上漲6%，重新站回 67,000美元上方。