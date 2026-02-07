我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣自由車名將杜志濠在沙烏地阿拉伯亞錦賽男子菁英組計時項目披掛上陣，「奪牌當然是非常開心！因為去年沒辦法下場，今年又是非常關鍵的年度。對我來說，拿到門票是完成一項階段性任務，在亞運會拿下獎牌才是我的終極目標！」「賽前我大概把賽道分成3等分，首先是4.5公里的順風段，然後是15公里的側、逆風和微上坡路段，最後11公里是折返後的側、順風路段，合計31公里雖短但一點也不輕鬆。」「今天我開賽花了一點時間才進入狀況，側、逆風那段騎得比較保守，最後的側、順風段才火力全開，末段的均速落在60～65公里左右，這種迴轉數的落差也是不小的考驗。」「因為側風真的很強，大到我一直都是斜一邊在騎車，有點像在場地騎車，一直往一邊倒的感覺。一邊花很多體力把車子穩住，一邊又想輸出高功率，騎起來感覺比平常更極限。」繼2019的U23計時賽銀牌，及2023的菁英組計時賽銀牌後，這是濠小子生涯第3度在亞錦賽拿下獎牌，此時此刻，他心中也有許多想要感謝的對象想要分享。「感謝家人、女朋友、美利達自行車、顯熙教練和經紀團隊的一路支持，當然還有這次代表隊的後勤人員，包含教練建良、機械師悅修和防護員團隊，他們盡全力幫助我，希望這面獎牌能激勵團隊士氣，讓更多選手順利前進名古屋。」他說，「也很高興可以為我效力的新車隊安斯泰莫-宇都宮閃電(Astemo Utsunomiya Blitzen)做出貢獻，為車隊在亞錦賽拿下寶貴的積分，接下來的名古屋亞運，對車隊而言也是至關重要的一戰。」