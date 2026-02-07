我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁（如圖）本月2日下午過世，初步原因是器官退化、多重併發症。（圖／翻攝自微博）

▲梁小龍靈堂現場，不少影迷悼念。（圖／摘自小紅書）

▲趙學煌（如圖）自2000年車禍癱瘓，上月10日搶救不治病逝，享壽70歲。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

▲凱瑟琳奧哈拉（如圖）以經典電影《小鬼當家》紅遍大街小巷。（圖／CBC via 路透社）

2026年才2個月！袁惟仁、趙學煌、梁小龍及凱瑟琳奧哈拉（Catherine O'Hara）接連殞落逝世，《NOWNEWS今日新聞》整理出4人的生平與過世始末，當中袁惟仁2019年在上海跌倒導致腦溢血成植物人；趙學煌癱瘓26年，嗅覺、視力嚴重衰退，去年染上肺炎搶救後不治；梁小龍死於心臟衰竭，搶救6小時後安然告別；凱瑟琳奧哈拉因短暫疾病驟逝於家中。袁惟仁身兼歌手、詞曲家及製作人，捧紅過那英、王菲、陶晶瑩等，於音樂界擁有不同凡響的地位，怎料他於本月2日下午過世，享年57歲，袁惟仁生前好友楊貴媚、黃韻玲先前向《NOWNEWS今日新聞》透露，其大體目前於台東殯儀館，告別式將在農曆春節後至台北舉辦，楊貴媚表示，袁惟仁初步死亡原因是臥床8年器官退化、多重併發症，引發各界不捨。袁惟仁生前好友紀寶如也向《NOWNEWS今日新聞》鬆口相關後事，「我們只能表示不捨，但或許小胖老師回到天家，在上帝懷中，沒有病痛是好的，家屬不捨但有心理準備，因這幾個月都時好時壞，如果有我們能做的一定大家都會協助，感謝。」另一好友游鴻明則表示，一切後事安排以袁惟仁家屬為重，「我們做為好朋友會盡力協助配合！」悲痛心情滿溢。香港演員梁小龍上月14日逝世，享壽75歲，上月26日深圳龍崗的出殯儀式圓滿落幕，各界傷痛哀悼。梁小龍昔日合作周星馳、成龍，並於70年代與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，早期以《大俠霍元甲》、《陳真》獲得關注，2004年在周星馳執導的《功夫》中飾演「火雲邪神」一角大鳴大放，其精湛武打動作、特殊口氣與肢體語言，備受觀眾喜愛。香港動作特技演員公會聲明指出，梁小龍遺孀宋驤證實對方死於心臟衰竭，搶救6小時後安然告別，成龍發文悼念梁小龍，「他一直是那位精通多種傳統武術、每一種都能打出自己風格的功夫高手。他將畢生所學運用於影視作品中，是一位非常優秀的動作指導。」周星馳也不捨，透過社群曬出梁小龍比劃武術動作的照片：「永遠懷念梁小龍先生」，內心感慨不已。演員趙學煌1980年以連續劇《摘星夢》入行，2005年演出《再見，忠貞二村》入圍金鐘獎最佳男演員，名導梁修身對其讚譽有加。2000年，趙學煌在北京發生車禍，傷及頸椎在癱瘓，長久難以行動、正常起居，爾後因右脊神經病變影響嗅覺，視力也嚴重衰退，去年因染上肺炎頻繁送進醫院，11月底泌尿系統併發腦炎，趙學煌上月10日搶救不治病逝，享壽70歲。上月25日，趙學煌家屬於台北市懷愛館景行樓舉行追思會，寇世勳、楊貴媚、李天柱、王淑娟、李亞明、梁修身等人到場致哀，現場佈滿鮮花、以天主教彌撒儀式進行，場面莊重且溫馨，二女兒趙璿難過喊：「勇敢堅強的爸爸去當天使了」透露趙學煌生前交代要植葬，一切都會遵照他的遺願，而演藝工會理事長曹雨婷也代表工會，全力協助家屬，送別趙學煌一程。凱瑟琳奧哈拉以經典電影《小鬼當家》紅遍大街小巷，上月30日於美國洛杉磯家中過世，享壽71歲，據外媒《Page Six》報導，洛杉磯消防局指出，急救人員於當地時間凌晨4時48分接獲通報，趕赴凱瑟琳奧哈拉住處時，發現她情況危急，隨即送醫搶救，最後仍宣告不治，其經紀公司悲痛證實因短暫疾病驟逝。凱薩琳奧哈拉生前曾罹患「內臟反位症」，屬於罕見的先天性狀況，患者體內器官位置與一般人左右相反，例如心臟位於右側、肝臟在左側，發生機率約為萬分之一，多數患者在日常生活中並無明顯症狀，往往直到接受影像檢查才會發現，器官功能多能正常運作，噩耗一出，震驚美國、加拿大等全球各地影迷。