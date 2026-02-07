中央氣象署預報指出，周六寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，且越晚越冷，加上周六北台灣水氣多，低溫以及水氣配合下，晚上桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。周日清晨到周一雖水氣減少，不過氣溫會更低，各地天氣非常寒冷，部分空曠、沿海及山區地區恐出現6至8度的極端低溫。
今天天氣：寒流南下！中部以北濕冷有感
氣象署預報，今天（7日）寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨。
溫度方面，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、臺南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，臺南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度。
今晚起高山準備下雪！陽明山也有機會下雪
若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、臺東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。
尤其拉拉山、太平山皆具備溫度與水氣條件，成為全台最可能降雪的地區；至於海拔較低的陽明山大屯山，也有降雪機會。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門
橘色：雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級
明天天氣：周日清晨至周一最凍！體感溫度剩2度
週日清晨將出現一波明顯低溫，各地低溫普遍落在12至14度，局部地區甚至下探10度以下；週日深夜至週一清晨，台南以北及東半部低溫約10至12度，部分空曠、沿海及山區地區恐出現6至8度的極端低溫。整體來看，此波寒流期間，中部以北低溫約9至10度，南部高屏與花蓮約11至12度，台東約13至14度。
週日清晨，苗栗體感溫度下探2度，新竹縣、新竹市體感溫度剩下3度，彰化縣最低只有4度，桃園市體感溫度5度，雙北只有7度。
週日水氣略減少，降雨以桃園以北、東半部、恆春半島為主，西半部有零星降雨，南部平地於週六晚間至週日清晨有降雨機會，週日白天起降雨明顯趨緩。
一周天氣：短暫好天氣！週末冷氣團再影響
週一、週二環境水氣進一步減少，降雨僅限於基隆北海岸、東半部及恆春半島，其餘地區多為多雲到晴的天氣型態。
週一寒流逐漸減弱，氣溫緩步回升，真正轉為較溫暖的天氣要等到下週二，高溫才有機會回到20度以上，南部甚至可回升至24度左右。下一波冷空氣預計於週三、週四影響台灣，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，北部及東半部氣溫再度下降；週五冷空氣減弱，各地氣溫回升。
資料來源：中央氣象署
