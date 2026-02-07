今（7）日寒流來襲！氣溫從早就開始一路下降並且越晚越冷，氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣籠罩全台，平地低溫可能降到6度以下，太平山、大屯山、七星山逼近零度，有機會出現霧淞、冰霰或可期待，但飄雪條件稍嫌不足。最冷時刻將出現在今天夜間至週日（8日）夜間，民眾防寒準備要做好！
寒流殺到「低溫直接跌破6度」！陽明山群、太平山會下雪嗎？
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，今天迎風面北部、東半部轉有局部雨天氣，中部地區偶有局部短暫雨的機率，很強的冷空氣午後開始南下，氣溫驟降、越晚越冷，今晚北台灣平地最低氣溫降到8度，台北測站則逼近11度。各地今天氣溫北部15降至8度、中部10至20度、南部12至24度、東部11至24度。
吳德榮說，強冷空氣籠罩影響，明日至下週一清晨、台北測站將觸及10度，為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」，這波最冷的時刻將出現在今晚夜間至明晚夜間，平地低溫可能降到6度以下。週日清晨至下午，北台灣零度（雪）線高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；陽明山國家公園轄區的大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。
寒流影響持續到下週二！好天氣一路到過年「回暖如春」
吳德榮提到，從週日至下週一（8、9日）開始逐日轉乾，但各地依舊寒冷，週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。
吳德榮說，下週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫，但從白天開始至下週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫開始回升，接下來一路各地好天氣到除夕，各地都是回暖如春，只是仍要注意早晚溫差的問題！
資料來源：洩天機教室
