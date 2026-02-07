我是廣告 請繼續往下閱讀

寒流殺到「低溫直接跌破6度」！陽明山群、太平山會下雪嗎？

很強的冷空氣午後開始南下，氣溫驟降、越晚越冷，今晚北台灣平地最低氣溫降到8度

這波最冷的時刻將出現在今晚夜間至明晚夜間，平地低溫可能降到6度以下。

▲寒流來襲，今天開始平地低溫最冷跌破6度以下，北台灣零度（雪）線高度下降至接近1000公尺，陽明山國家公園轄區的大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。（圖/NOWNEWS資料照）

寒流影響持續到下週二！好天氣一路到過年「回暖如春」

但從白天開始至下週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫開始回升，接下來一路各地好天氣到除夕