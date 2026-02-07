我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）6日在社群平台轉發一段爭議性影片，前總統歐巴馬（Barack Obama）和前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）被描繪成猿猴，在美國政壇慘遭跨黨派撻伐，這段影片隨後遭到刪除，白宮則辯稱該影片是由1名員工不小心發布出去的。綜合《CNN》等外媒報導，這段影片長達1分鐘，結尾處將歐巴馬夫婦的笑臉，以後製技術疊加在隨音樂搖擺的猿猴身上，旨在散布2020年總統大選遭竊取、導致川普落敗的虛假訊息，引發軒然大波。起初白宮仍試圖為該貼文辯護，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）甚至將影片導致的負評形容為「虛假的憤怒」（fake outrage），但幾小時後貼文就被刪除。1位白宮官員透露，貼文是由工作人員「誤發」，1位川普的幕僚則稱，川普在影片被發布前並未看過，發現問題後也立即下令刪除。消息人士指出，這場爭議令白宮迅速進入危機公關模式，華府企圖營造「川普本人並未參與其中、毫不知情」的形象。然而，影片發出後，不只民主黨人紛紛譴責，就連川普自家人也不挺，川普的重要盟友，來自南卡羅萊納州的共和黨非裔聯邦參議員斯科特（Tim Scott）公開批評，這則貼文「是他見過來自白宮、最種族主義的東西」，呼籲川普應該刪除。知情人士透露，川普和斯科特在當地時間週五針對影片引起的風波交談，而後該貼文就從川普的社群平台被刪除。有熟知川普社群媒體使用情況的人士踢爆，川普在Truth Social上的貼文，很多都是他自己發的，尤其是在深夜和清晨，他也經常轉發別人的貼文，並在文末署名「DJT」，以表明是他親自發布。不過，川普有幾位親信助手，包含曾在他第一任期擔任社媒總監的副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino），確實也擁有其社群平台的訪問權限。