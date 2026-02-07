我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英捐款給兒福聯盟，意外遭外界公開批評。（圖／翻攝李雅英Threads@yyyoungggggg）

生日低調行善被看見 兒福聯盟澄清網路質疑

▲李雅英日前曬出自己的匯款單，宣布捐出新台幣29萬元幫助兒福聯盟。（圖／翻攝李雅英Threads@yyyoungggggg）

財務數據公開 支出成長、資源全投入服務

Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李雅英日前捐出新台幣29萬元給兒福聯盟，原本是單純的公益行動卻意外在網路上引發爭議，不僅遭部分網友出征，甚至延燒成對公益團體財務運作的質疑聲浪，事件曝光後連藝人郁方也曾直言「不要亂捐錢」，相關言論在社群持續擴散，對此兒福聯盟也於昨（6）日正式發聲，公開財務數據呼籲外界理性發聲。兒福聯盟昨日先是公開感謝李雅英在9日生日前夕，以實際行動響應「偏鄉長假資助計畫」，聯盟指出李雅英不僅完成捐款，更親自到訪了解計畫內容，實地聆聽服務說明，並暖心叮囑工作人員「一定要好好照顧孩子」《相關細節曝光後，讓不少人重新看見她行善的初衷，也與外界流傳的部分揣測形成明顯對比。針對網路上流傳的質疑內容，兒福聯盟坦言許多討論所引用的數據多停留在2019年以前並未反映現況，聯盟說明過去5年間，單位已進行大幅度的服務轉型與財務結構調整，包含資源配置與服務項目全面升級，希望藉由這次風波向大眾清楚說明目前的實際運作狀態，避免因資訊落差，讓愛心捐款被錯誤解讀，甚至造成不必要的對立。兒福聯盟進一步公布最新財務資訊指出，2019年整體支出約為4.19億元，至2024年預計支出將提升至6.69億元收支比已達146%，顯示資源投入明顯增加，並優先用於第一線社會服務，聯盟也表示今年度已直接服務超過9000名孩子，並提供3.4萬人次的經濟補助，所有財務資料皆經會計師簽證，並同步公告於官網及相關自律平台，呼籲社會大眾持續監督。在兒福聯盟與經紀公司相繼說明後，外界輿論逐漸降溫，郁方也在社群發文表示肯定李雅英的善心，並感謝經紀公司願意出面溝通，強調這次事件應回到支持公益的本質，最後更暖心祝福李雅英生日快樂。兒福聯盟則再次強調，偏鄉長假資助計畫已持續推動超過15年，未來也將如實運用每一筆捐款，確保服務不中斷，為孩子提供穩定照顧。