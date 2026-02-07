我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《單身即地獄》系列已經是戀愛綜藝節目的範本，第五季更是憑藉多角戀劇情，橫掃全球第二好成績。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

官方數據出爐 穩坐Netflix全球非英語TOP 2

▲《單身即地獄5》女生的泥潭遊戲根本玩命，崔美娜秀被株榮壓在泥潭裡面。（圖／翻攝自Netflix）

製作人直呼像奇蹟 最終選擇倒數引爆期待

▲林琇濱轉身愛上朴喜珗，《單身即地獄 5》最終配對名單引人期待。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix爆火戀愛實境秀《單身即地獄5》播出後話題持續升溫，其中以崔美娜秀為中心延伸出的多角戀情線，被觀眾形容為「劇情殺瘋了」，感情關係不斷翻轉、陣營重組速度飛快，幾乎每一集都能引爆社群討論，也讓「地獄島」再度成為全球戀綜迷的關注焦點，第5季不僅延續前幾季的刺激張力，人物關係更為複雜，也成功讓老觀眾與新觀眾同步入坑，日前Netflix公布最新數據，《單身即地獄5》也成功穩居全球第2的好成績。根據Netflix最新公布的TOP 10數據，《單身即地獄5》於1月26日至2月1日期間，累積觀看次數達390萬次，總觀看時數突破3,730萬小時，連續2週刷新自身最高紀錄，穩居全球非英語節目排行榜第2名，僅次於同期聲量同樣驚人的韓劇《愛情怎麼翻譯？》，亮眼成績也證實戀愛實境類型在全球市場仍具極強黏著度。除了整體排名表現亮眼，《單身即地獄5》同時在韓國、香港、新加坡3地拿下排行榜冠軍，並於台灣、日本、巴西、摩洛哥等26個國家擠進前10名，不同文化背景的觀眾，對節目中的情感拉鋸、曖昧修羅場都展現高度共鳴，也讓「地獄島」成為跨語言、跨市場的共通關鍵字，顯示該節目已不只是韓國戀綜，而是全球型話題內容。面對成績再創新高，製作人也感性發聲表示，節目走到第五季仍能獲得如此多觀眾喜愛，對團隊而言「幾乎像奇蹟一樣」。他強調，節目會持續吸收觀眾意見，不讓《單身即地獄》停留在單純戀愛實境，而是每一季都能創造全新話題與人物記憶點，這也是節目能長紅的重要關鍵。官方日前同步公開最新一波個人形象照，再度推升討論熱度。包括爭議與人氣兼具的崔美娜秀，以及金珉志、金高恩、林琇濱、宋承一等人都以截然不同於節目中的氛圍亮相，讓觀眾眼睛一亮，也替最終篇章預熱，《單身即地獄5》第11、12集最終抉擇，將於2月10日正式上線，誰能配對成功，成為目前最大懸念。