▲西城男孩5日回到高雄開唱。（圖／翻攝自臉書Westlife）

驚魂趕場 沒搭上飛機改坐高鐵

改歌詞寵粉全場尖叫 白西裝安可相約明年

英國「21世紀最暢銷男團」西城男孩（Westlife）迎來成軍25週年里程碑，本月5日特別選在高雄作為亞洲重要站點，將倫敦皇家阿爾伯特音樂廳等級的演出規格完整移植至高雄流行音樂中心，這場紀念演唱會吸引超過3800名歌迷到場朝聖，而演唱會期間也意外爆出插曲，尼基在演出期間坦言3人在轉機途中沒趕上班機，高雄巡演差點開天窗，所幸最後改飛台北後接高鐵才準時抵達。演唱會中段Talking環節，人氣成員尼基親口爆料這趟來台過程其實相當驚險，他笑說原本計畫從新加坡經香港轉機南下，卻意外沒趕上班機導致行程一度陷入混亂。最後3人先飛抵台北再臨時改搭台灣高鐵一路直奔高雄才順利站上舞台，這段「高鐵救援記」讓全場笑聲不斷，也讓成員們大讚台灣交通便利，成為當晚最接地氣的小插曲。為了呈現最完整的聲音層次，西城男孩這次攜手英國樂手陣容，並與台北愛樂管弦樂團合作，以交響樂形式重新詮釋多首經典作品，尼基、奇恩與尚恩3人身穿俐落黑色西裝，以〈World of Our Own〉霸氣開場，瞬間點燃氣氛，緊接〈If I Let You Go〉、〈My Love〉等招牌金曲連發，熟悉旋律一出，現場宛如大型KTV，不少歌迷邊唱邊紅了眼眶，回憶殺全面失守。奇恩隨後感性表示，這套結合交響樂的演出，原本僅限英國聖誕檔期，能帶來高雄與亞洲歌迷分享，對他們而言格外珍貴，為回饋台灣粉絲的長年支持，西城男孩在演唱〈Mandy〉時即興改歌詞為「I need you today, oh 高雄」，瞬間引爆尖叫聲，整場演出共帶來19首經典曲目，甚至驚喜重現多年未Live演出的〈Bop Bop Baby〉，誠意直接拉滿。當〈You Raise Me Up〉前奏響起，全場手機燈海齊亮，畫面溫柔而震撼，安可橋段3人換上白色西裝獻唱〈Swear It Again〉，尚恩更在尾聲激動向歌迷告白：「沒有你們，就沒有西城男孩。」隨後拋出最大彩蛋，驚喜喊話：「希望明年再回來唱給你們聽！」一句「明年見」讓全場再度沸騰，也為這場充滿回憶與感動的高雄之夜，留下最完美的句點。