2026第二波寒流報到！中央氣象署今（7）日表示，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，一早氣溫就開始有感下降，桃園以北1000公尺以上高山有下雪機會，台北市陽明山若水氣充足、溫度接近0度也有機率降白雪。氣象署也針對11縣市發布低溫特報，全台越晚越冷，最低溫下探5度沒在開玩笑，民眾外出保暖衣物可要準備好！
寒流到全台越晚越冷「低溫探5度凍爆」！11縣市低溫特報
氣象署表示，今天寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚也寒冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區也有零星短暫雨。
氣象署說，在溫度方面，北部及宜蘭今天清晨約16度至18度，越晚會越冷；其他地區高溫也會開始下降，中部、台南及花東高溫約20-23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12-14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15、16度。
到了週日清晨，中北部及東北部整日高溫都不超過12度，下半天起乾空氣移入，北東降雨趨緩，各地入夜至清晨低溫會達最明顯時段，預估中部以北及東部低溫在8至9度，局部有5度或以下低溫；中南部因為有輻射冷卻影響，低溫也可來到10至12度，各地都寒冷。氣象署也已經針對11縣市發布低溫特報，民眾要特別留意天氣變化！
📍橙色燈號（非常寒冷）
新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
📍黃色燈號（寒冷）
新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
2026第二波寒流殺到有望追雪！高山群下雪熱區、機率一次看
氣象專家賈新興說，這波寒流降雪機會最高的時段，將落在週六深夜至週日白天，尤其北台灣高山最有機會出現降雪，高空「0度線」下探至新竹以北約1500公尺以上，包括拉拉山、太平山皆具備溫度與水氣條件，成為全台最可能降雪的地區；至於海拔較低的陽明山大屯山，也有降雪機會，《NOWNEWS》整理全台高山降雪機會、追雪時間、低溫一次收。
🟡2/7深夜至2/8清晨（各地降雪機率最高）
📍太平山：降雪70-80%，氣溫0至-1度
📍合歡山：降雪機會30-40％，出現冰霰機會大，氣溫1至0度
📍雪霸山：降雪機率60%, 氣溫接近0度
📍大屯山：降雪機率10％，氣溫2至3度，風寒效應強的地方有機會出現霧淞
📍拉拉山：降雪機率70-80%，氣溫0至-1度
資料來源：氣象專家賈新興、中央氣象署
