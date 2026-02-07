我是廣告 請繼續往下閱讀

寒流到全台越晚越冷「低溫探5度凍爆」！11縣市低溫特報

預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12-14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15、16度。

▲這波寒流來襲最低溫時刻落在今晚夜間至週日夜間，低溫最冷下探6度，下週二開始才會慢慢回暖。（圖/中央氣象署提供）

預估中部以北及東部低溫在8至9度，局部有5度或以下低溫；中南部因為有輻射冷卻影響，低溫也可來到10至12度，各地都寒冷。

📍橙色燈號（非常寒冷）

📍黃色燈號（寒冷）

▲氣象署清晨針對11縣市發布低溫特報，有持續性低溫10度以下發生的機率。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

2026第二波寒流殺到有望追雪！高山群下雪熱區、機率一次看

包括拉拉山、太平山皆具備溫度與水氣條件，成為全台最可能降雪的地區；至於海拔較低的陽明山大屯山，也有降雪機會

🟡2/7深夜至2/8清晨（各地降雪機率最高）