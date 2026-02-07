我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《無法計算的青春》近日正式開鏡，超級新人何曼希（右2）第2部電影就飾演女主角。（圖／翻攝自無法計算的青春IG@pointsupmovie）

何曼希真打巴掌自責不已 邱以太樂觀看待

▲邱以太（左）在《無法計算的青春》電影開拍第一天，就被何曼希呼巴掌。（圖／翻攝自無法計算的青春IG@pointsupmovie）

爆紅後首扛女主 何曼希坦言壓力沉重

▲《無法計算的青春》主演群：何曼希（左起）、邱以太、姜勝勛、曾薀帆。（圖／翻攝自無法計算的青春IG@pointsupmovie）

由監製《陽光女子合唱團》林孝謙導演攜手綜藝鬼才李伯恩打造的校園奇幻喜劇《無法計算的青春》近日正式開鏡，開拍第一天就火力全開，男女主角找來新生代男星邱以太，搭檔因《陽光女子合唱團》竄紅的新人演員何曼希，2人在片中飾演一對鬥嘴不斷的歡喜冤家，沒想到首日對戲何曼希就上演高張力衝突呼巴掌場面，完全沒有暖身期，讓全劇組都留下深刻印象，邱以太也直呼：「被打後更有默契！」其中一場圖書館戲碼，需要何曼希為了劇情「喚醒」對手角色，直接朝邱以太臉上呼巴掌，她事後坦言壓力爆表，因為過去拍戲即便有肢體衝突，也多半是透過鏡位與剪接完成：「以前在《陽光女子合唱團》裡打人都是假動作，這次卻是真的打下去，當下腦袋一片空白，只剩滿滿罪惡感。」她也透露這是自己人生第一次真的動手打人，心理關卡比演技難度還高。相較之下挨打的邱以太態度顯得相當灑脫，他笑說雖然第一天就被賞巴掌，但反而讓2人迅速建立信任感：「拍完那場戲之後，對戲時更容易投入，彼此也更敢丟反應。」邱以太在片中再度穿上高中制服，飾演能看見他人「積分數值」的邊緣學生，角色設定結合青春與奇幻元素，也讓他直呼相當過癮。何曼希因《陽光女子合唱團》打開知名度，社群追蹤人數快速成長，第2部電影作品就直接擔綱女主角她坦言內心其實相當忐忑，她表示過去拍攝時有前輩帶領，如今必須撐起整個故事線，難免擔心表現不如預期：「但我知道一焦慮就會綁手綁腳，只能提醒自己順著節奏走。」這份新人期的真實心境，也成為她詮釋角色的重要養分。首次執導電影長片的李伯恩，過去以MV與綜藝表現累積口碑，這次轉戰大銀幕依舊維持高能量風格，為了讓年輕演員快速培養默契，他在開拍前特別安排打籃球、唱KTV等活動拉近距離。邱以太形容李伯恩是「腦洞永遠開著的導演」，常在現場即興加戲、放大笑點，而監製林孝謙也直言，李伯恩的創作思維替電影注入許多意想不到的驚喜，電影預計農曆年前殺青，並集結多位重量級藝人驚喜客串，備受期待。