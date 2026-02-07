我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本高人氣動漫作品《葬送的芙莉蓮》，近日推出第2季，不少錯誤翻譯讓觀眾十分生氣。（圖／YT@TOHO animation）

人名全亂套 主角團名字頻頻翻車

突兀用語引發違和感 呼籲平台正視翻譯品質

日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》第2季現正熱播，原本備受動漫迷期待，未料卻因Netflix平台上的字幕品質問題引發巨大爭議，不少觀眾在追劇時發現，翻譯內容不僅頻繁出錯，就連人名也搞錯，甚至還出現「媽耶好樣的」等用語影響理解劇情，紛紛將截圖分享到社群平台抱怨，直言「越看越氣」、「看到一半直接關掉」，字幕爭議迅速延燒，也讓這部口碑佳作意外因翻譯問題遭炎上。最多人吐槽的問題集中在角色名稱翻譯混亂，有網友指出Netflix版字幕中，光是男主角之一「欣梅爾」，竟在同一集中出現3種不同寫法，讓人一度懷疑是否出現新角色，其他主要角色也無一倖免，「芙莉蓮大人」被翻成「弗萊倫太太」，「修塔爾克」變成「史塔克少爺」，而「費倫（Fern）」更直接簡化成「芬」，甚至被意譯成「蕨類植物」，讓觀眾哭笑不得。除了人名錯誤，字幕內容本身也被批評語意混亂，有網友舉例，原本日文台詞：「芙莉蓮，我可以試著說服他嗎？」在Netflix字幕中，竟被翻成：「你能不能讓我向他求愛？」語意完全走鐘，角色關係瞬間變調，這類誤譯不只一次出現，也讓不少熟悉原作或懂日文的觀眾直呼無法接受。更讓觀眾困惑的是字幕風格的落差，有一幕描寫孩童玩樂的輕鬆場景，字幕卻突然冒出「媽耶好樣的」這類口語詞彙，與作品整體氛圍格格不入，大部分網友認為這樣的翻譯不僅沒有貼近角色性格，反而破壞沉靜細膩的敘事節奏，讓人瞬間出戲。隨著截圖與討論不斷累積，越來越多粉絲開始質疑Netflix的翻譯審核機制，認為如此規模的平台卻讓錯誤百出的字幕上線，實在說不過去，部分觀眾甚至表示，寧可改看其他平台版本，也不願再被「亂翻字幕」折磨，事件發酵後也有粉絲呼籲官方盡快修正，避免翻譯問題掩蓋作品本身的魅力。