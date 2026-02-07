我是廣告 請繼續往下閱讀

歐洲南端的伊比利半島，本週遭遇今年第7場風暴「李奧納多」（Srotm Leonardo）重創，西班牙、葡萄牙皆因強降雨引發洪災，就連僅有一道海峽之隔的北非摩洛哥，也已連續數週降下豪雨，撤離逾10萬人。專家警告，該區域週末將迎接新一波雨勢，災情恐持續惡化。綜合《歐洲新聞網》等外媒報導，伊比利半島上週才遭遇前一場風暴「克莉絲汀」（Storm Kristin）侵襲，緊接著又來了李奧納多，西葡2國皆有多個地區洪水氾濫，數以千計居民被迫疏散，暴雨引發山崩、土石流，多條交通要道封閉，已知有居民因洪患身亡。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）乘坐直升機，赴重災區安達魯西亞（Andalucía）視察，並聽取地方官員匯報災情。西班牙國家氣象部門警告，歐洲西南部本週末還將受到另一個風暴「馬爾塔」（Marta）吹襲，屆時會有更多降雨，估計會令災情更加嚴重。 緊鄰西班牙的葡萄牙則發布最高等級洪水警戒，宣布至少68個城鎮進入災難狀態。據悉，葡國中部和首都里斯本以北地區，受災最為嚴重，薩爾堡（Alcácer do Sal）因薩多河（Sado River）決堤而出現嚴重內澇，部分地區的積水甚至高達2公尺。目前，葡萄牙政府已對聖塔倫附近的塔霍河（Tagus river），發布了最高級別洪水預警，形容這是塔霍河沿岸近30年來、最嚴重的洪水威脅。