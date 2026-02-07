我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國將於2月8日舉行國會大選與新憲法公投。選前最後一個週末，曼谷化身為大型政治舞台，四大政黨於週五晚上同步於市區各處舉行造勢晚會，試圖在「競選封口期」前催出關鍵選票，同時為攸關憲政轉型的公投預熱氣氛。根據泰國選舉法，所有競選活動必須在週六下午6時前終止，週五晚間遂成為各陣營翻轉搖擺選民的黃金時段。擁有33個選區席次的曼谷依舊是兵家必爭之地，其首都選票流向將直接影響500席眾議院的整體權力版圖。改革派的人民黨（People's Party）主打由公民驅動的政治轉型，強調應讓民眾直接參與國家方向，全面鬆綁國會制度、司法權與軍方角色。該黨承接了遭解散之前進黨的政治衣缽，在多份民調中，其政黨支持度與總理人選支持率均名列前茅，成為本次選戰的焦點勢力。為泰黨（Pheu Thai Party）則將重心放在民生壓力與經濟復甦，主張透過財政刺激與創造就業來帶動成長，以此鞏固農村與中下階層的支持。身為現任執政聯盟的一員，為泰黨在本次選戰中一方面要守住既有票倉，一方面也面臨人民黨在改革議題上的強力競爭。泰自豪黨（Bhumjaithai Party）則鎖定基層醫療與地方經濟，重申將擴大公共衛生資源，並持續推動大麻合法化產業以提升地方收入。黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）試圖將自己塑造成兼顧穩定與改革的「中間路線」領袖，並強調在首都「插旗」的強烈信心。老牌民主黨（Democrat Party）提出「國家安全下莊」的溫和路線，主張政治穩定與制度透明。在前總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）回鍋領軍下，該黨致力於守住南部傳統地盤，同時爭取曼谷中產階級的認同。除了激烈的政黨攻防，全國各地的催票活動也進入白熱化。泰國選舉委員會密集舉辦宣導活動，鼓勵民眾投票並參與「是否同意起草新憲法」的同步公投。在曼谷北方的巴吞他尼府，選委會舉辦了大型遊行，向選民說明投票流程與公投題目的核心意義。類似的動員行動也遍及那空帕農、瑪哈沙拉堪等府份，官方將投票率目標設定在八成以上，展現對此次大選與憲改公投的高度重視。同日舉行的公投將決定是否授權國會重啟新憲法草擬程序，希望回應外界對現行憲法偏袒軍方與任命制參議院的批評。歐洲議會研究指出，泰國過去10多年的政局波動與憲政裁決密切相關，此次投票被視為軍方影響力是否進一步退場的重要關卡，吸引來自17國的國際觀察員進駐監看。選委會同時對各政黨發出嚴厲警告，強調黨職人員應嚴防賄選或破壞選舉公平的行為，違者最重將面臨20年禁止從政。在維安方面，泰國皇家警察已部署超過12萬6000名警力於全國投票站，重點監控競爭激烈選區。警方表示已受理逾500件損毀看板案件，將嚴查各類違法行為以確保投票秩序。隨著封口倒數計時開始，泰國選民週日投下的每一票，將決定未來執政輪替的組合，並在一定程度上揭曉答案：在軍方與司法干預的挑戰下，泰國能否朝更開放的民主與具代表性的憲政秩序跨出關鍵一步。