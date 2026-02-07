我是廣告 請繼續往下閱讀

債務像雪球越滾越大，加上地緣衝突推升能源、糧食與原物料成本，下一輪市場主旋律將圍繞通膨常駐的現實。投資人若固守過時的配置邏輯，恐將面臨購買力遭侵蝕的風險。資深投資人主張將黃金重新列為戰略核心，並看好新興市場與歐洲股市的接棒潛力；同時提醒數位資產雖具備分散風險的功能，其避險價值仍難以與黃金相提並論。法博（Marc Faber）在曼谷一場題為「Game Changer－Outlook2026&Beyond」的研討會中指出，高負債政府在有限的選項中，往往傾向透過通膨來稀釋債務負擔。這種環境使傳統的資產配置邏輯必須重寫，全球局勢正受到地緣政治與結構性脆弱因素的深度牽引。他分析，陣營分化抬升了能源、糧食與原物料的長期成本，使全球經濟面臨更深度的下行風險。在通膨成為常態的環境裡，硬資產是保住購買力的關鍵工具。法博將黃金視為核心受益者，能在貨幣貶值與金融不穩時提供實質防護，他建議將黃金、白金搭配現金，作為防禦型底倉。法博強調，「黃金正從交易題材回歸戰略資產」。即便金價已累積一定漲幅，若對照全球流動性與主權債務的擴張規模，黃金價值尚未被充分反映。他指出，多數機構投資者對黃金的配置比例偏低，但黃金其實是對抗金融失序、貨幣貶值與政治動盪的必要保險。在股票配置方面，他建議降低美股權重，轉向具選擇性地增加歐洲與新興市場的曝險。他特別點名東南亞以及巴西、智利、哥倫比亞等拉丁美洲國家，認為其人口結構、資源條件與估值優勢極具吸引力。產業別則偏好與實體經濟連動性強的糧食、房地產、銀行及能源領域。至於數位資產，法博認為其波動性高且受金融條件牽動，更適合作為分散風險的工具，其地位無法與黃金等核心價值錨點相比。法博最後提醒，投資人真正面臨的威脅在於債務與貨幣增發陰影下，購買力遭長期侵蝕。當不確定性成為常態，具備韌性的配置將比追逐短線報酬更為重要。