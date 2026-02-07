我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國將於2月8日迎來大選。改革派、民粹派與保守派三股勢力短兵相接，民調一路領先的改革派「人民黨」（People's Party）看似實力最強，卻隨時可能重演2023年「贏得最多選票卻無法執政」的劇本。國會內部的聯合算計與體制外的保守力量，依然具備左右總理人選的實質影響力。從各家民調觀察，人民黨無疑是本次選戰中最具動能的政黨。素安杜西大學（Suan Dusit）的調查顯示，人民黨以36%的支持度居首，為泰黨（Pheu Thai）以22%次之，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的泰自豪黨（Bhumjaithai）則以18%緊追在後。國家發展行政學院（NIDA）的調查亦給出相似結論，顯示改革派在都市與年輕選民中維持著強大吸引力。人民黨的聲勢源於前身政黨的長期累積。2023年大選時，前進黨在500席眾議院中奪下151席，展現了撼動傳統保守票倉的實力。然而，受限於當時軍方任命的參議員掌握總理投票權，前進黨即便成功串連八黨聯盟，黨魁皮塔依舊無法入主總理府，最終組閣機會轉向了與保守派合作的為泰黨。這場選舉本質上是一場極其複雜的聯合賽局。依目前走勢，任何政黨皆難以單獨跨越251席的執政門檻，選後勢必透過跨黨派談判拼湊多數政府。人民黨與為泰黨、泰自豪黨之間在過去半年充滿裂痕，彼此信任感極低。在眾多中小政黨環伺下，獲得最多席次的政黨，仍面臨在總理投票時遭其他陣營聯手封殺的風險。對人民黨而言，民意支持是最大優勢，體制反撲則是最大威脅。從未來前進黨到前進黨，改革路線始終伴隨著司法追訴，這使保守菁英與軍方對橘色陣營保持高度戒備。人民黨本次雖刻意淡化敏感的修法議題，轉向強調反壟斷、軍隊改革與重寫憲法，卻依然被視為挑戰既有權力結構的關鍵力量。法律戰線亦隨著選舉逼近而升溫。國家反貪污委員會正調查44名前前進黨議員，包含現任人民黨黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）與副黨魁希里甘雅（Sirikanya Tansakun）。一旦案件移交最高法院，相關成員可能面臨從政禁令。這意味著在選民投下選票的同時，改革派核心人物正面臨被迫退出政壇的急迫風險。相較之下，民調落後的阿努廷被視為「關鍵造王者」。這位老牌政治人物擅長在政黨間斡旋，為泰自豪黨換取關鍵部會主導權。2025年9月，他在貝東丹（Phaethongthan Chinnawat）失去總理資格後迅速串連各方，成功登上總理寶座。今年他押注民族主義情緒提前解散國會，隨著邊境火藥味退燒，泰自豪黨正尋求以席次優勢換取續任總理的談判籌碼。本次總理選舉已排除軍方任命的參議員，改由民選眾議員全權決定，被提名者需獲得過半數的251票方能當選。若首輪投票未果，國會將重複表決直至選出新總理。對泰國選民而言，這場大選不僅是政黨間的實力較量，更是對「選票能否決定政權」的一次終極檢驗。