我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國即將於明（8）日舉行國會大選，選前局勢混沌不明。NOWnews與央廣合製節目「東南亞夯什麼」主持人詹凌瑀特別邀請到佛光大學陳尚懋教授，針對泰國政壇紅、橘、藍三大勢力進行深度解析。陳尚懋指出，繼承前進黨改革意志的人民黨雖在民調中保持領先，但面對保守勢力的圍堵，選後能否順利組閣仍充滿挑戰。陳尚懋分析，目前民調第一的人民黨，雖然原領袖皮塔無法參選，但在新任黨魁納塔蓬領導下，依然深獲新世代選民支持。人民黨已與改革、新世代劃上等號，選民支持的是其一貫的政治理念，而非僅看個人魅力。然而，現任總理阿努廷領導的泰自豪黨也不容小覷。阿努廷擅長操作民族主義，近期藉由邊境衝突拉抬聲勢，加上其掌握執政資源，吸引了不少地方勢力加入，預計席次將有大幅提升。陳尚懋教授甚至大膽預測，這次人民黨有望在國會大選中斬獲200席。相較於激進改革的人民黨與極右派的泰自豪黨，昔日霸主為泰黨在光譜上已被擠向中間。陳尚懋提到，為泰黨因過去與軍方合作的紀錄，導致部分支持者流失，目前雖嘗試推出專業人士形象試圖挽回頹勢，但在政黨名單的得票上可能不如以往。由於預期各黨均無法獲得過半席次，選後的政黨聯合談判將是關鍵。陈尚懋認為，若人民黨無法單獨過半，即使贏得最多席次，也可能面臨其他保守黨派聯手排擠的風險。民主鞏固仍具挑戰 司法與軍方介入成變數針對泰國長期以來的政局動盪，陳尚懋在節目中感嘆，選舉僅是民主的最基本要求。泰國雖有投票制度，但司法與軍方頻繁介入，甚至解散政黨，導致民主進程屢次倒退。他強調，泰國要走向真正的民主，除了政治精英的素養需要提升，更需要建立穩固的制度，避免選民意志再次被制度性力量推翻。2月8日的泰國大選結果，不僅是政黨間的較量，更是泰國改革派與保守派在制度框架下的一場關鍵對決。