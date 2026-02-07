我是廣告 請繼續往下閱讀

下週即將迎來農曆春節連假，根據yes123求職網發布的「馬年過年計畫與新春消費調查」，即使多數上班族有過年發紅包、送禮的文化，但有71.6%的上班族表示年前出現財務缺口。另，為因應長達九天的春節假期，受訪者平均花費預算達32,997元，其中紅包仍是主要開銷來源。根據調查2月14日至2月22日假期間，上班族主要活動依序為聚餐、返鄉探親、在家補眠、親友家拜年；另有25%的受訪者計畫「上網找工作」。面對年前資金短缺，受訪者採取的救急方式以「打工賺錢」（80.2%）及「向父母長輩借錢」（55.1%）為主。在消費預算方面，平均每人九天總開銷預計為32,997元，換算每日約3,666元。平均年終獎金3.7萬元，有兩成三認為會領不到；若年終獎金不如預期，高達93.3%的受訪者表示將降低過年期間的消費意願。然而，年終獎金若要達到讓員工「不考慮跳槽」的程度，勞方期望的年終獎金至少需達8.9萬元。超過九成上班族有發紅包計畫，平均預算為12,328元，較去年微增；發放對象則以以「父母與其他長輩」（79.3%）為主，另外也有己的小孩、晚輩親戚、同輩親戚、配偶或情人等。此外，六成五民眾計畫送禮平均預算5,334元；最熱門的禮品種類前三名分別為糕餅類、零食類及水果禮盒。不少人每年過年煩惱更是在親戚聚會中的「問題」，前五大「難題」包括：「現在薪水多少啊？夠用嗎？」、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」、「年終獎金幾個月啊？」，以及「有沒有正在交往的對象啊？」、「打算什麼時候結婚？」。至於年夜飯菜色最受歡迎的五項分別為烏骨雞湯、佛跳牆、醉雞、酸菜白肉鍋與清蒸魚。yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然近期景氣逐漸復甦，不過可能受制於通膨、負債壓力，上班族發紅包、送禮的平均預算與比例，仍出現有增有減狀況；加上如果長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，手頭吃緊的窘境，預估在年關前，將出現最嚴重的財務缺口。因此想要受薪階級，在春節期間大力消費，搶賺紅包財、年終財的業者們，恐怕需要祭出更多優惠。楊宗斌也建議企業主，針對有返鄉需求的員工，鼓勵「不扣薪」提早下班去搭車、搭機。除了屬於「急件」的公務外，也不鼓勵員工年節時回公司加班，好好利用這九天連假，享受天倫之樂或是充分休息，年後再出發。