▲Momo看到那麼多食物，興奮之情溢於言表。（圖／翻攝自TWICE YouTube）

夜市搬進飯店 子瑜媽媽暖心出手

▲子瑜的團員們開心地蹲在地上挑選食物。（圖／翻攝自TWICE YouTube）

最強在地嚮導 子瑜化身翻譯小老師

▲子瑜媽媽買了一堆夜市美食，送進TWICE下榻的飯店裡。（圖／翻攝自TWICE YouTube）

韓國超人氣女團TWICE迎來出道10週年，去年11月首度登上高雄世運主場館開唱後話題不斷，今年更宣布將唱進臺北大巨蛋，在台灣掀起新一波追星熱潮，隨著行程曝光，TWICE官方YouTube頻道近日釋出長達34分鐘的高雄演唱會幕後花絮，完整記錄成員們在台灣的生活點滴，也讓粉絲看到舞台之外更真實、溫暖的一面。其中一幕，子瑜媽媽將許多夜市美食送進TWICE下榻的飯店，讓不少粉絲笑著表示：「有一種餓是子瑜媽媽覺得妳餓！」TWICE高雄演唱會花絮中最吸睛的橋段，莫過於周子瑜的媽媽親自準備驚喜，幾乎把整條夜市「原封不動」搬進成員下榻的飯店，畫面中可見飯店走廊擺滿各式台灣小吃，從遠處看宛如一條行動夜市街，場面相當壯觀，對長期在海外活動的成員而言，這樣的安排不只是貼心，更是一份充滿台灣人情味的迎賓方式，讓人一看就感受到滿滿誠意。當走廊美食畫面曝光時，團員們反應相當真實，日籍成員SANA一看到滿滿食物立刻對著鏡頭驚呼：「怎麼準備了這麼多？」直言彷彿夜市直接開到飯店裡；Momo、Mina等人也難掩興奮神情，蹲在地上認真研究每一道料理，笑聲不斷，這幕播出後讓不少粉絲笑說：「有一種餓是子瑜媽媽覺得妳餓！」身為團內唯一台灣成員，子瑜這趟行程也自然扛起「在地嚮導」角色，不僅協助翻譯與溝通，還一一向團員介紹家鄉味，回到房間後她對著鏡頭分享桌上滿滿的戰利品，包括大雞排、大腸包小腸、米血、蚵仔麵線等經典夜市料理，子瑜邊吃邊露出滿足笑容，坦言這些都是她在海外工作時最想念的味道，畫面溫馨又真實。花絮上線後立刻引發粉絲熱烈討論，不少人直呼「子瑜媽媽太狂了」、「這才是真正的地主之誼」，也有人笑說團員們幸福到不行，也讓不少粉絲直呼，TWICE這趟高雄行不只是一場演唱會，更成為TWICE與台灣之間難得的記憶，讓不少粉絲更期待臺北大巨蛋的演出。