《豆腐媽媽》工安意外惹議！民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚墜樓顱內出血，所屬電視台二度道歉，工會嚴厲指責劇組，其未婚妻Rena更出面還原始末，使得演藝圈幕後工作人員的安全問題浮上檯面。回首2022年3月11日，影集《初擁》於苗栗「南庄神仙谷」拍攝，怎料34歲王收音員以及38歲黃姓攝影師在溪谷邊作業時不慎滑落，墜下約25公尺深溪谷下水潭，2人均顱內出血、氣血胸休克，傷重不治。事後導演柯翰辰及製片公司負責人童胤禕過失致死起訴判刑。
《初擁》劇組拍一半！工作人員墜谷、顱內出血釀2死
2022年3月11日，《初擁》劇組赴苗栗「南庄神仙谷」拍攝，就在劇組準備收工時刻，一名黃姓攝影師與王姓收音員在溪谷邊作業時不慎滑落，從平台墜入約25公尺深溪谷下水潭，經分別送往苗栗大千綜合醫院及衛生福利部苗栗醫院急救，黃姓攝影師因創傷性顱內出血及血胸休克，王姓收音員因溺水窒息、創傷性顱內出血、氣血胸及腹腔內出血，均傷重不治，2條人命喪失，成為影視產業心中難以抹滅的傷痛。
事後，這起悲劇經檢方深入調查，發現劇組在工安管理上有嚴重疏失，身兼導演的公司負責人柯翰辰，以及負責現場統籌的童胤，雖然承攬了拍攝工作，卻未在危險的神仙谷地形設置足夠的防墜設施，2名工作人員在作業時，身上並未穿戴救生衣、安全帽或使用安全繩索等防護器具，檢方認為，現場負責人「應注意而未注意」，輕忽了勞工在危險場所作業的生命安全，偵結後依過失致死罪將相關負責人起訴。
《初擁》導演、負責人遭判刑！影視業工安隱憂
苗栗地方法院最終作出判決，認定製片公司未依《職業安全衛生法》提供必要的安全設備，法官審酌柯翰辰與童胤2人在犯後均坦承疏失，並展現誠意積極與死者家屬達成和解，盡力給予金錢與精神賠償，因此，法院判處2人有期徒刑8個月，並給予緩刑2年的處分，該起事件提醒著影視從業人員，在追求完美的鏡頭之前，沒有任何事情比安全更重要。如今時隔4年，《豆腐媽媽》也發生重傷事故，讓人心痛萬分！
🔺資料來源－
豆腐媽媽YouTube、hoppychamp Threads、台北市電影戲劇業職業工會
🔺看更多－
蘇德揚拍《豆腐媽媽》墜樓瞬間曝光！工會3點聲明：嚴厲譴責民視
《豆腐媽媽》臨演墜樓！未婚妻痛心民視做法：只給我6千買衛生紙
《豆腐媽媽》替身墜樓病危！顱內出血躺床照流出 民視93字再發聲
