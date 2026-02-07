我是廣告 請繼續往下閱讀

《美麗島電子報》6日公布新竹縣長選舉最新民調，數據顯示，若出現三人對決局面，國民黨立委徐欣瑩以32.3%支持度居冠，民進黨竹北市長鄭朝方以27.3%緊追在後，國民黨現任副縣長陳見賢則為16.5%。對此，媒體人吳子嘉直言，鄭朝方只有27.3%，根本不用選，但若泛藍出現分裂，鄭就有機會了。吳子嘉6日在網路直播節目《董事長開講》中分析，從整體結構來看，泛藍合計高達48.8%，「把整個盤撐得非常大」，反觀鄭朝方僅有27.3%，在泛藍團結的前提下，「根本不用選了」。但他也強調，一旦藍營內部分裂，情勢就完全不同，鄭朝方才會看到機會。吳子嘉指出，若國民黨採取開放式競爭，徐欣瑩仍明顯領先，陳見賢的支持度僅她的一半而已，藍營選票若無法整合，將白白流失。他直言，徐欣瑩、陳見賢兩人若能和解，合作一定必勝，否則優勢選區也可能翻船。在政黨支持者凝聚力方面，吳子嘉提到，綠營支持者高度集中，黨內整合度高達80.8%；相較之下，國民黨支持者則呈現分流狀態，其中51.6%支持徐欣瑩，31.4%支持陳見賢，顯示藍營內部仍存在競合壓力。值得注意的是，在「誰適合擔任下一屆新竹縣長（可複選）」的題目中，鄭朝方以46.2%居首，徐欣瑩為38.7%，陳見賢29.5%。吳子嘉分析，鄭朝方的個人形象支持度，已明顯高於國民黨在新竹縣的基本盤。至於縣政表現與政黨輪替意向，新竹縣長楊文科施政滿意度達57.9%，呈現「藍大於綠」的結構優勢，「國民黨可以說是超強的」；支持國民黨續任執政者為41.0%，支持改由民進黨執政者則為30.0%。吳子嘉總結指出，新竹縣藍綠基本盤落差明顯，泛藍41.8%、泛綠僅21.4%，國民黨可輕鬆拿下這一區，「但如果分裂，就沒這回事」。本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電腦輔助電話訪問（CATI），調查時間為2026年2月4日至5日，訪問對象為戶籍設於新竹縣、年滿20歲的民眾，共完成有效樣本1,073份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±3.0%。