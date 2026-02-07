我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營下屆台中市長「姐弟之爭」，國民黨中央與立委楊瓊瓔陣營昨先後釋出「擬於3月25日至31日進行民調」的消息，引發立法院副院長江啟臣強烈不滿，於臉書發表嚴正聲明。楊瓊瓔今表示，她始終尊重黨中央的提名機制，昨天是跟在黨中央之後發出新聞稿，台中一定要團結向前行，自己和江不會撕破臉，兩人常在跑場的時候碰到，彼此互動很好。楊瓊瓔今（7）日上午到大坑9號步道口和第三市場掃街拜票，攤商熱情回應，紛紛送上粽子、菜頭表達祝福。楊瓊瓔受訪時被問到昨天的爭議，她表示自己始終尊重黨中央提名機制，針對民調日期，黨中央先前已發布相關訊息，她希望能讓基層支持者放心，才跟著發出新聞稿，「因為台中一定要團結向前行」。對於外界解讀江啟臣昨晚的發文，象徵藍營內部角力甚至撕破臉，楊瓊瓔予以駁斥，並透露雙方跑各種場子時經常碰面，都會互相打招呼、交換意見，「大家互動都很好」、「沒有外界想像的問題」，且彼此目標一致，就是要確保國民黨在台中能團結勝選，呼籲支持者理性看待初選過程，避免被過度解讀的政治傳言分化情感。