本場比賽的焦點人物為活塞隊的雙向合約球員D.詹金斯（Daniss Jenkins），他在個人本賽季雙向合約規定的最後一場比賽中砍下18分，為自己的合約轉正爭取到最強有力的籌碼。

底特律活塞今在主場上演一場令人意外的大屠殺，終場以118：80狂勝紐約尼克，不僅終結了尼克近期在NBA美國職籃（National Basketball Association）的八連勝氣勢，也展現出底特律軍團強悍的防守實力。根據聯盟規定，詹金斯今晚完成了本季第42場出賽，這意味著他已達到雙向合約在NBA賽場的出賽上限，若活塞隊希望他在後續賽程繼續上陣，必須將其合約轉為正式的NBA標準合約。這名身高193公分（6呎4吋）、體重82公斤（180磅）的後衛，本季平均上場16.8分鐘，可貢獻8.2分與3.3次助攻。本場比賽雙方皆有主力缺陣，活塞中鋒J.杜倫（Jalen Duren）因膝傷休戰，而尼克則少了兩大戰將K.湯斯（Karl-Anthony Towns）與O.阿奴諾比（OG Anunoby）。尼克明星後衛J.布朗森（Jalen Brunson）整場手感冰冷，全場20次出手僅中4球，三分球更是8投0中，僅拿12分。活塞隊除了詹金斯的驚艷表現，前鋒T.哈里斯（Tobias Harris）與I.史都華（Isaiah Stewart）也各自挹注15分。活塞在首節便掌控局面，半場結束以63：42領先，且平時不擅長的三分球在半場投出18投10中的高水準表現。反觀尼克雖然在去年季後賽首輪擊敗過活塞，但回到常規賽戰場卻顯得束手無策，目前活塞已對尼克取得常規賽對戰五連勝。